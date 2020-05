Nuove videoconferenze promosse dal Polo Cittattiva per l’astigiano e l’albese

Dopo il successo delle due precedenti “videosofie”, proseguono, in videoconferenza, gli incontri organizzati dal Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese – I.C. di San Damiano d’Asti, Museo Arti e Mestieri di un Tempo, Israt, Associazione “Franco Casetta”, Fra production spa, Cantine Povero distribuzione srla, Aimc Asti con il percorso “Vecchie e nuove r-esistenze – 8 al tempo del coronavirus”con i seguenti appuntamenti:

1) domenica 17 maggio 2020, ore 17- “Resistere settantacinque anni dopo” Gianni Oliva ne discute con Mario Renosio (link alla locandina http://www.scuolealmuseo.it/blogdidattica/?p=2668)

2) sabato 23 maggio 2020, ore 17 – “Il passato e il presente dell’ immortalità – 1° incontro” ne discutono Alberto Banaudi e Franco Mattarella

Si ricorda che gli incontri sono gratuiti, aperti a tutte le persone interessate e validi per l’aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado. Gli insegnanti di ruolo iscritti riceveranno il codice per la registrazione sulla piattaforma ministeriale Sofia.

Per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare il modulo che troverete al link sotto riportato. Verranno accettate le iscrizioni in ordine di arrivo (massimo 100 persone) che dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 14/5/2020.

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLScDJ6e_L5S3m9BRAvbIy2oSdPei2c3oYn3aOaHmzUXaorZfcg/formResponse