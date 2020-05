Nomine Piemonte, iniziate le procedure per le candidature a consigliere di parità

Sono iniziate le procedure per le candidature relative alle nomine della/del Consigliera/e di parità regionale effettivo e della/del Consigliera/e di parità regionale supplente.

La data ultima per la presentazione delle candidature è stabilita per il 29 maggio.

Sono anche stati riaperti i termini in per:

– Museo regionale dell’Emigrazione dei piemontesi nel mondo – 3 rappresentanti nel Comitato di gestione;

– Collegio convitto municipale Trevisio di Casale – un componente nel Consiglio di amministrazione – un revisore nel Collegio dei Revisori;

– Fondazione D.O.T. – Donazione Organi e Trapianti ONLUS – un membro nel Consiglio di Amministrazione.

– Fondazione Academia Montis Regalis Onlus – un componente nel Consiglio di amministrazione.

Anche in questo caso la data ultima per la presentazione delle ulteriori candidature è stabilita per il 29 maggio. Tuttavia, sono mantenute valide le candidature già pervenute che, quindi, non dovranno essere ripresentate.

Modalità di candidatura, modulistica e contatti per informazioni sono disponibili all’indirizzo

https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine