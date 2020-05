Nizza: tutti negativi i tamponi delle case di riposo rsa, riaprono al pubblico gli uffici comunali

C’è voglia di ripartire e di tornare gradualmente alla normalità all’ombra del Campanon, dove, tra le prime timide ma coraggiose riaperture dei negozi, i nicesi vivono la fase 2 con prudenza e lungimirante ottimismo.

Oggi, dopo molti mesi, tornano in piena attività anche i primi bar e ristoranti e, accanto a loro, a partire da lunedì ci saranno gli uffici comunali, che riaprono al pubblico ma solo su appuntamento. Ogni settore ha fornito i contatti necessari per gli appuntamenti e per garantire una gestione efficiente dei servizi. I dipendenti lavoreranno in piena sicurezza, ma sarà concessa la possibilità di lavoro agile a tutti coloro che hanno figli under 14. Gli uffici sono stati dotati di distributori di gel igienizzante, di apposita segnaletica e di pannelli separatori. Ad accogliere le persone davanti all’ingresso del comune ci sarà un volontario della Protezione civile, che distribuirà il foglio con i recapiti utili per prenotare un appuntamento e per spiegare quali comportamenti bisogna adottare all’interno dell’edificio.

Segnali di ripresa e di ripartenza arrivano anche dal tradizionale mercato del venerdì, che da ieri ha ospitato anche la componente di generi merceologici in piazza Garibaldi oltre ai consueti banchi alimentari di piazza XX Settembre. In entrambe le zone gli ingressi sono stati sorvegliati e contingentati. Da domani mattina torna anche l’appuntamento domenicale con i produttori agricoli, che però saranno dislocati su piazza Martiri di Alessandria anziché in via Carlo Alberto.

“Cerchiamo di recare il minor disservizio possibile agli utenti e agli ambulanti, facendo lavorare tutti in sicurezza” dichiara il sindaco Simone Nosenzo. “Tuttavia non è sempre facile per una città come la nostra mettere in atto tutte le normative: laddove, come in via Maestra, non è possibile garantire il rispetto delle norme sanitarie per l’area mercatale, preferiamo essere cauti”. È il caso anche dell’area giochi di piazza Marconi, che al momento resta chiusa. “Dovremmo sottoporre i giochi a una continua igienizzazione, almeno due o tre volte al giorno e ora come ora è impossibile” aggiunge Nosenzo.

Buone notizie sul fronte delle case di riposo rsa, per quanto riguarda i tamponi: su 390 effettuati sono risultati tutti negativi. Ora si attende l’esito di quelli effettuati nelle altre strutture rsa. In generale il trend dei contagi è in decrescita su tutta Nizza: 7 le persone positive al momento, 12 quelle in quarantena, 682 i tamponi effettuati (di cui 607 negativi), 30 quelli ancora da processare.

Riprende anche l’installazione delle nuove telecamere sul territorio comunale, che non avranno funzione di autovelox, bensì di contesto oppure di lettura targhe: serviranno a verificare che i mezzi siano assicurati e abbiano svolto la revisione.

Oggi pomeriggio alle 17:57 su iniziativa dell’Anci anche l’amministrazione comunale nicese osserverà un minuto di silenzio per commemorare la strage di Capaci, di cui ricorre l’anniversario in data odierna. Per l’occasione sarà esposto anche un lenzuolo bianco dal balcone della sala consigliare, in ricordo di quelli stesi a Palermo a perpetua condanna delle attività della mafia.