Nizza: cambia il modulo per i buoni spesa, a breve in città la riapertura della Biblioteca

Novità sul capitolo buoni spesa e sul fronte culturale nella città del Campanon.

Lunedì sera sono state approvate alcune delibere in giunta concernenti le rideterminazioni dei canoni e dei crismi per l’assegnazione dei buoni spesa. In termini di euro, il totale dei buoni spesa approvati ante delibera è di più di 47000, di cui 34.460 già fatti pervenire alle famiglie. Entro la prossima settimana inizierà l’erogazione della prima tranche delle richieste che rispecchiano i nuovi standard.

“È importante dare un aiuto economico alle famiglie, soprattutto nel momento della ripartenza: non dimentichiamo che anche coloro che hanno riaperto la propria attività potrebbero trovarsi in difficoltà” commenta il sindaco, Simone Nosenzo. La nuova domanda, che è reperibile sulla pagina Facebook “Nizza è” e sul sito istituzionale, potrà essere presentata fino al 17 maggio.

Buone notizie anche per i bibliofili. Come anticipa l’assessore alla Cultura, Ausilia Quaglia, da martedì 19 maggio è infatti prevista la riapertura al pubblico della Biblioteca civica “U. Eco”, pur con orario ridotto per permettere al personale di effettuare le operazioni di messa in sicurezza del materiale librario.

L’orario è dalle 9 alle 13 dal martedì al sabato e dalle 15 alle 18 esclusivamente il martedì (il servizio prestiti termina alle 17:30). Può accedere una sola persona per volta e al momento è possibile solo il prestito e la restituzione dei volumi, che avverrà con tutte le precauzioni del caso. Possibilità anche di prenotare libri via mail e tramite numero di telefono.

Intanto ieri pomeriggio, sabato 9 maggio, presso i giardini di Palazzo Crova ha avuto luogo un brindisi tra i vari organizzatori della manifestazione di “Nizza è Barbera”, annullata a causa delle contingenze. L’augurio è che la kermesse possa essere tenuta in forma alternativa a settembre e che torni agguerrita più che mai a maggio dell’anno prossimo.

È stato bandito anche un concorso fotografico, con premi estratti a sorte tra tutti i partecipanti (maggiori info sulla pagina Facebook).

Infine, resta stabile la situazione dei contagi nella città del Campanon: 444 i tamponi effettuati, di cui 410 negativi, 12 le persone positive (1 ricoverata in ospedale), 16 quelle in isolamento domiciliare, 4 i deceduti. Sul sito della Regione Piemonte i positivi risultano 18, ma, come spiega il sindaco Nosenzo, il numero non è esatto perché tiene erroneamente conto di un’unità in più: le restanti 17 derivano dalla somma dei positivi (12), dei deceduti (4) e di un residente fuori Nizza.