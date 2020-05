Musica: “Michael Jackson, Asti e Future Soul? Il mix eclettico degli SLWJM”

‘Nothin’ But U’ è il primo singolo della band SLWJM, in uscita il 22 Maggio per l’etichetta torinese Bunya Records. Il brano è stato interamente autoprodotto, registrato e mixato nel loro studio ad Asti.

Le sonorità del brano sono frutto della collaborazione di tutti i membri della band, quattro diverse identità musicali che si fondono in un groove dalle ritmiche spiccatamente Future Soul e che si rifanno alla nuova scuola black (Hiatus Kaiyote, Robert Glasper, Yussef Kamaal, J Dilla) riprendendo le sonorità e le melodie più 80’s di Michael Jackson.

Sul brano gli SLWJM spiegano:

‘Nothin’ But U’ è una dichiarazione d’amore. Di un ragazzo alla sua ex fidanzata. Lui chiede perdono per gli sbagli fatti, ha bisogno di tempo per rimediare perché il cambiamento personale è sempre complicato, soprattutto nelle relazioni umane. Le ricorda il tempo passato insieme e per recuperare gli sbagli commessi chiede una seconda possibilità, promettendole un vero cambiamento. Chi di noi non è passato da queste dinamiche almeno una volta?

