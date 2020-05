Movimento Civico al Sindaco di Asti: “Serve un protocollo per la riapertura in sicurezza di tutti gli esercizi commerciali”

Riceviamo e pubblichiamo la proposta del Movimento Civico Galvagno che sollecita il Sindaco di Asti affinchè si possa redigere un protocollo che fornisca indicazioni precise degli gli adempimenti a cui dovranno aderire tutte le attività commerciali per aprire in sicurezza.

Caro sindaco,

Abbiamo molto apprezzato l’iniziativa da te condotta attraverso l’informazione giornaliera alla cittadinanza, precisa e appassionata, sull’andamento del Covid 19 e sulle iniziative più appropriate per farvi fronte.. Abbiamo potuto anche apprezzare gli interventi economici che la Regione ha stanziato per la ristorazione, i bar, i servizi alla persona e a tutti gli altri settori previsti nel bonus Piemonte, dimostrando con concretezza di essere vicina a tutte le attività che sono rimaste chiuse per questo lungo periodo.

Rimane ora il delicato problema di come affrontare la cosiddetta fase 2, soprattutto dal punto di vista del rispetto delle norme di sicurezza

Confrontandoci con tutte queste categorie, abbiamo registrato molta disinformazione su come riaprire, con quali protocolli, si parla di sanificazione, di distanze tra un cliente e l’altro, di utilizzo di plexiglass, ed altre infinite varietà di misure, ma ad oggi non esiste ancora un protocollo comune che le attività possano adottare nel loro campo. Risulta infatti ovvio che le norme per i ristoranti ed i bar siano diverse da quelle dei parrucchieri, degli estetisti o dei commercianti di abbigliamento.

Bisogna però valutare che le loro aperture sono ormai prossime e queste categorie non hanno certezze di come allestire le loro attività, di come formare il loro personale, di quali orari potranno usufruire. La nostra richiesta a questa amministrazione è di sollecitare gli organi competenti, Regione, ASL, Polizia Municipale affinché si possa redigere, sulla base di partenza di quanto imposto dall’OMS e dall’ISS un vademecum da seguire, in modo da avere il tempo necessario per poter adempiere a tutte le prescrizioni e di poter reperire i materiali che serviranno per le succitate.

Siamo certi che saprai tener conto di queste richieste e che sensibilizzerai, come già ha fatto in altri casi, gli organi competenti.

Gruppo Consiliare

Movimento Civico Galvagno