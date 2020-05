Moncalvo in vetrina sui social per farsi scoprire a distanza dai turisti in attesa di accoglierli dal vivo

Parte oggi, venerdì 22 maggio, il nuovo progetto di promozione del territorio moncalvese sulla pagina facebook Moncalvo Monferrato, vetrina istituzionale dedicata alla valorizzazione in chiave turistica della zona.

L’obiettivo di questa iniziativa lo spiega il consigliere del Comune di Moncalvo, con delega al turismo, Mirko Ippolito “Si tratta di una rubrica giornaliera per scoprire e promuovere ai turisti la nostra bellissima città: Cultura, Storia, Arte, Enogastronomia, Fotografia, Paesaggi, Percorsi, Agricoltura, Fiere, Manifestazioni!”

Ogni giorno saranno pubblicate foto, descrizioni, tracciati di percorsi e/o video riguardanti le diverse tematiche legate alla cittadina aleramica. “Ci siamo prefissati molti obiettivi, primo tra tutti mantenere, seppur a distanza per ora, vivo il legame che ci unisce con i nostri turisti. Sicuramente attrarne di nuovi e in ultimo, ma importante sopratutto in questa fase di incertezza, avvicinare turisti locali, che potranno godere della tranquillità che contraddistingue le nostre zone. Ecco un’anticipazione, il venerdì è dedicato alla rubrica “Luoghi da Scoprire”, e nella prima uscita racconteremo Patro, proprio in occasione della festa del suo santo patrono Santa Rita.

Questo periodo è stato difficile – prosegue Ippolito – e non è ancora finita l’emergenza. Nonostante la distanza siamo rimasti uniti e con il pensiero fisso sulla nostra città. Ed ora vi proponiamo questo progetto che vuole essere un aiuto sia per le strutture ricettive che per i nostri commercianti. Come sempre dietro ad ogni progetto ci sono molti volontari, che ringrazio per la serietà con cui si stanno lavorando per la realizzazione di questo viaggio allo scoperta di Moncalvo”

A suon di hashtag #ViviMoncalvo, è stato coniato anche uno slogan, che rimanda il pensiero alla storia romana, per invitare i turisti “Vieni, Visitala, Vivila!”