Moda, ecco le nuove proposte di bikini Twinset per l’estate 2020

Stampe d’impatto e ricami sofisticati, questa la linea della Twinset per l’estate 2020 sulle nuove proposte di bikini. La nota casa di moda ha sempre avuto un’ampia scelta come punto di forza della sua offerta, e ovviamente non poteva non applicare questa politica anche sui costumi da bagno, in particolare sui modelli a due pezzi, ancora oggi tra i più richiesti e amati dalle donne.

È il caso del classico modello bikini con reggiseno a triangolo, arricchito da ricami a filo sangallo. Quest’ultimo è in abbinamento a uno slip alla brasiliana con stampa a righe e laccetti regolabili per potersi adattare facilmente alle linee del corpo della donna. Non mancano gli accessori come un pareo a stampa fiori annodato, per completare la bellezza di uno stile romantico ma allo stesso tempo semplice, con colori come il bicolor nero e il bianco ottico che non stancano mai.

Per chi ama l’abbinamento con il doppio colore, e al classico bianco preferisce un bi-color true red, allora la proposta di bikini di Twinset è da prendere al volo. Si tratta di un modello con stampa a righe ed elegante nodo tra le coppe del reggiseno rosso, con uno slip ricamato a filo sangallo bianco. Parliamo di un due pezzi con push-up in grado di esaltare le forme, ma senza rinunciare anche alla comodità e a un tocco fashion, con colori vivaci che mettono ancora più in risalto l’abbronzatura.

Tra le nuove proposte Twinset per l’estate 2020, trovano ampio spazio anche i bikini a fiori con righe e logo. Il punto di forza, oltre alla stampa a fiori, è il reggiseno a fascia che garantisce una maggiore vestibilità in abbinamento allo slip a forma di tanga, regolabile tramite i laccetti.

Sempre sul tema dei fiori, ecco la proposta di bikini con banda in strass fiore Pastel Turquoise. Perché amare alla follia questo modello? Per la presenza del classico triangolo imbottito con stampa a fiori, per il reggiseno e lo slip alla brasiliana realizzati in tinta unita perfetti per esaltare al massimo l’abbronzatura.

E per chi ama anche linee con spalline rimovibili, non è da escludere un ritorno ai classici colori nero, bianco ottico e beige. Twinset ha aggiunto tra le nuove proposte per l’estate 2020, un bikini proprio con spalline rimovibili e una fascia imbottita come reggiseno che ne assicura comunque una buona stabilità e libertà di poter prendere il sole anche nella parte superiore del corpo senza lasciare i classici segni del costume.