Miss Bacio di Langa dà appuntamento al 2021 ma la dolcezza sta per ritornare…

Resterà in carica per due anni Virginia Cimmino, incoronata lo scorso 21 luglio Miss Bacio di Langa, a Vesime, nella 7a edizione del concorso che coniuga bellezza e dolcezza.

Perché anche la pasticceria La Dolce Langa e La Movida Eventi, promotori ed organizzatori dell’evento, hanno dovuto arrendersi all’emergenza Covid-19, ed annullare la serata che avrebbe dovuto aprire ufficialmente l’estate astigiana: programmata infatti per sabato 20 giugno, quest’anno sarebbe stata foriera di novità, come un nuovo menù in attesa dello spettacolo.

Fabrizio Giamello e la moglie Barbara, titolari de La Dolce Langa, insieme a Nicoletta Grimaldi, anima di La Movida Eventi, ci hanno pensato a lungo prima di prendere la sofferta decisione, ma così com’è la grande serata di festa non si può immaginare di poterla adattare alle restrizioni e alle misure anticontagio in corso, che farebbero svanire la magia di una serata di festa. L’appuntamento è dunque per il 2021, quando Miss Bacio di Langa darà il via all’estate all’insegna della dolcezza e della bellezza.

Ma per gustare le speciali delizie della pluripremiata pasticceria di Vesime non si dovrà aspettare più molto. Infatti, da martedì 26 maggio, anche il bar pasticceria La Dolce Langa riaprirà, dopo essersi adattata rigorosamente alle linee guida previste per il suo settore. Posti limitati al bar, due persone al bancone, ma le specialità che Fabrizio sfornerà sono sempre loro, anzi, saranno ancora più buone dopo esserne stati lontani per tanto tempo.

Ritorna il mitico Bacio di Langa, dal sapore unico ed inconfondibile, ritornano tutte le specialità che conquistano i cinque sensi, ed anche i gelati. Oltre ai gusti tradizionali, valgono assolutamente una gita nella Langa Astigiana il gelato al Moscato e l’imperdibile gelato alla Nocciola, tutti realizzati con prodotti a km zero.

Manca poco dunque, La Dolce Langa è quasi pronta per accogliervi nel centro storico di Vesime in piazza Vittorio Emanuele II, con le sue inimitabili specialità.

La Dolce Langa

Piazza Vittorio Emanuele II, n.7, 14059, Vesime (AT) Italy

Tel. +39 0144 89128

info@ladolcelanga.com

www.ladolcelanga.com