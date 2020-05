Dopo la pioggia arrivata ieri sera, è in arrivo un nuovo peggioramento sull’Astigiano e su tutto il Piemonte, sono previsti temporali che portano il livello di allerta a gialla in diverse zone della Regione.

Il Bollettino meteorologico diramato oggi dall’Arpa Piemonte, infatti, prevede che “Una perturbazione atlantica sta interessando le regioni più occidentali del continente, convogliando aria umida da sud sulla nostra regione. A partire dal pomeriggio odierno assisteremo ad un marcato peggioramento del tempo a causa del transito della perturbazione sulla nostra regione. L’aria fredda ad essa associata determinerà un aumento dell’instabilità atmosferica a partire dalla prossima notte e che sfocerà in temporali anche molto forti sulle zone pedemontane alpine in particolare tra il Torinese ed il Verbano.

Successivamente la perturbazione si sposterà verso le regioni nordorientali della penisola, favorendo un’attenuazione delle precipitazioni, pur mantenendo condizioni per lo più nuvolose sulla nostra regione.”

Per quanto riguarda le precipitazioni l’Arpa Piemonte prevede per oggi, domenica 10 maggio, un “intensificazione dei fenomeni alla sera quando sono attesi fenomeni forti anche a carattere temporalesco, più probabili a ridosso dei rilievi”, mentre per la giornata di domani, lunedì 11 maggio sono previste “moderate o forti diffuse al mattino, con fenomeni anche temporaleschi e molto forti a ridosso dei rilievi, in particolare tra il Torinese ed il Verbano e tra Alpi Cozie e Liguri. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio a partire da ovest ed esaurimento alla sera. Fenomeni più persistenti sulla zona del lago Maggiore. Quota neve in calo fino ai 2100 m al mattino”.

Di seguito il Bollettino vigilanza meteorologica con la previsione dell’intensità delle precipitazioni



Proprio l’intensità delle precipitazioni temporalesche previste ha fatto alzare in diverse zone della regione, compreso anche una buona parte del territorio astigiano, il livello di allerta per temporali a giallo, come si evidenziato dal Bollettino di allerta meteoidrologica dell’Arpa Piemonte riassunto nell’immagine sotto