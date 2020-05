Marco Perosino: “Le mie attività per poter agire ed essere di aiuto in questo momento difficile”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del senatore Marco Perosino

Se è vero, come ci diciamo, che è cambiato il mondo, e senz’altro vero che è cambiato il modo di comunicare.

Per un politico non c’è più la possibilità di frequentare le piazze, i convegni, le celebrazioni ove si incontrano le persone (colleghi, amministratori, elettori e responsabili delle categorie).

Alla luce di ciò ho dato inizio ad un “webinar” con un gruppo di imprenditori.

Proseguirò poi indicativamente con altre date per incontrare altre categorie:

Turismo 15/5 alle ore 16:30

Artigiani il 15/5 alle ore 18:00

Commercianti 22/05 alle ore 18

Ass. Agricole mese di Giugno in definizione

Sindaci della Provincia di Cuneo suddivisi in 3 zone nel mese di giugno in definizione

Nel corso dell’incontro sono emerse grandi questioni che richiedono soluzioni. Ne cito alcune:

– è grave che chi è colpito da COVID in quanto lavoratore dipendente sia qualificato da evento infortunio e quindi di competenza INAIL, con la conseguenza di diventare responsabilità civile e penale del datore di lavoro.

– è necessario che lo stato paghi la Cassa integrazione nei termini, altrimenti viene meno la capacitò d spesa e addirittura della sussistenza delle famiglie.

– ogni settore ha problemi specifici che vanno esaminati sul campo con gli interessati ma con tempi brevi perchè l’economia non si ferma.

Mi impegno a portare tutte le istanza sia Rome che in contatto con la Regione.

Mi rendo conto che stiamo vivendo tempi nuovi ma soprattutto complessi ed enormi. Tuttavia c’è responsabilità e senso civico di tutti. Evidentemente se politica saprà dare risposte

Senatore Marco Perosino