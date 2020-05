Luciano Sutera Sardo: “Il mio ruolo continuerà ad essere quello del consigliere di minoranza del Partito Democratico”

Riceviamo e pubblichiamo.

“Ieri è apparsa sui social la notizia che riportava una dichiarazione del Sindaco di Asti Maurizio Rasero riguardante il mio ruolo in consiglio comunale. Detta notizia, per come è stata pubblicata, ha portato molti ad immaginare scenari, nell’ambito del consiglio comunale, diversi da quelli reali.

A tal proposito vorrei precisare che il mio ruolo è e continuerà ad essere quello del consigliere di minoranza nel gruppo del Partito Democratico insieme alla capogruppo Maria Ferlisi e al collega Giuseppe Dolce.

Peraltro, lo stesso Sindaco, durante la diretta, ha ben specificato che un eventuale confronto di idee debba avvenire nel rispetto, ognuno, del proprio ruolo.

Ma vorrei meglio rappresentare la situazione.

In questi giorni all’interno del Partito Democratico abbiamo lavorato intensamente per costruire un insieme di proposte per la città da attuare durante la così detta FASE2.



Un percorso condiviso anche, con il Segretario Provinciale Riccardo Fassone, quello cittadino Mario Mortara, Michele Miravalle componente della segreteria Regionale, gli ex assessori Alberto Ghigo e Marta Parodi e molti altri e, non da ultimi, i giovani del Partito Democratico.



Un lavoro di squadra che ha consolidato e ravvivato i rapporti all’interno del Partito Democratico astigiano; un impegno serio per la città assumendo un atteggiamento responsabile, considerato anche il difficile momento che stiamo vivendo, costruttivo e propositivo.

Questo è, peraltro, il metodo che ci siamo proposti per il futuro e che ci porterà, nei prossimi mesi, alla realizzazione di una idea nuova di città.

Abbiamo, quindi, trasmesso il documento al sindaco e a tutti i consiglieri dichiarandoci pronti ad un raffronto propositivo con tutti.



Il sindaco ha mostrato apprezzamento per il lavoro svolto dal Partito Democratico condividendo l’idea di avviare un percorso di confronto costruttivo.

Personalmente ritengo che le Commissioni consiliari siano il luogo naturale nelle quali debba avvenire il confronto.



Se la Commissione Bilancio di cui sono Presidente, proprio perché presieduta da un consigliere di minoranza, a garanzia delle minoranze stesse, fosse ritenuta, da tutti i consiglieri, la sede ideale per valutare congiuntamente le proposte presentate dai vari gruppi, confermerò la mia disponibilità a riunirla, anche in modo più assiduo, continuando a lavorare con impegno per il bene esclusivo della città.”

Il consigliere del Comune di Asti

Luciano Sutera Sardo