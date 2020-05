L’Istituto Artom di Asti contribuisce alla didattica a distanza del Ministero su Rai Scuola

L’Istituto Artom partecipa alle lezioni a distanza “La Scuola in TV” realizzate da docenti indicati dal Ministero dell’Istruzione e in onda su Rai Scuola, attivate quale strumento di supporto per gli studenti e come proposte per i colleghi delle diverse discipline.

“Abbiamo notato” spiega il Dirigente Scolastico, Prof. Franco Calcagno, “che, anche in questo caso, non c’era una adeguata presenza degli Istituti Tecnici e Professionali che hanno la particolarità delle lezioni laboratoriali, di difficile organizzazione realizzazione a distanza. Per questo siamo stati richiesti e andremo in onda con lezioni specifiche, rivolte alle classi terze e quarte, per gli indirizzi elettrico e meccanico. Indubbiamente il momento particolare in cui viviamo suggerisce che la DAD sia l’ unica soluzione per incontrare gli studenti, altrettanto certo che le attività di laboratorio sono fortemente penalizzate e che una video lezione non può sopperire al fare. Si deve considerare come un momento di pre-lezione, da riprendersi in Settembre o oltre”.

“Ogni lezione dura trenta minuti” spiega la Prof.ssa Cerrato, coordinatrice, “ ma sarà scomposta in tre unità. Esse saranno disponibili singolarmente sul portale RAI Scuola, mentre andranno in onda nella versione integrale su RAI SCUOLA, Canale 146. Repliche su Rai Play”

Queste le lezioni proposte ed i docenti che le hanno realizzate:

Accensione del motore a induzione a cura dei docenti Inguì Santo e Piperissa Vincenzo

Come si accende la spia rossa della TV? a cura dei docenti Piperissa Vincenzo e Raviola Paolo Maria

Amplificatore non invertente a cura del docente Castagnaro Giuseppe

Prova di trazione statica a cura dei docenti Ferrero Marcello e Siccardi Domenico

Il ciclo di lavorazione al tornio: descrizione delle parti fondamentali e produzione di elaborati a cura dei docenti Baldini Lauro e Pontacolone Roberto; apporto tecnico Giuliano Sandro

Lavorazioni meccaniche alla fresatrice a cura dei docenti Ferrero Marcello e Siccardi Domenico, apporto tecnico Giuliano Sandro

Saranno in onda nelle seguenti date:

Elettronica : 27 maggio alle ore 13

Meccanica: 4 giugno alle ore 13

“Ringrazio tutto il personale docente e ata”, conclude il Dirigente “ che si è prontamente dimostrato disponibile per questa iniziativa, utile non solo per i nostri ragazzi, con lo spirito di collaborazione e condivisione che deve essere ancora più attivo ora, in questo periodo che richiede l’impegno di tutte le istituzioni, ed in particolare della Scuola. Un grazie particolare al Prof. Salvatore Infanti, nostro regista, cameramen e montatore video che ha reso fattibile e fruibile quanto i docenti hanno realizzato da casa e in laboratorio.”