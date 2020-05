Linee guida per organizzare sagre e fiere: prime indicazioni utili per le Pro Loco?

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il 22 maggio, con il supporto degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica (ai sensi dell’art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020) l’aggiornamento e l’integrazione alle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”.

Diversi i nuovi settori presi in considerazione (strutture ricettive all’aperto, rifugi alpini, attività fisica all’aperto, noleggio veicoli, aree giochi per bambini, cinema e spettacoli per fare alcuni esempi). Tra questi un approfondimento ha interessato “sagre e fiere”, ambito di sicuro interesse per le numerose Pro Loco del territorio.

A questo proposito l’Unpli Piemonte (Unione nazionale Pro Loco d’Italia) ha ripreso il documento invitando le pro loco a prenderne visione per “incominciare a capire quali procedimenti organizzativi saranno da adottare nel caso in cui si potranno calendarizzare sagre o eventi. Il condizionale resta d’obbligo perché sarà necessario approfondire nei dettagli le indicazioni fornite anche attraverso interpretazioni che saranno sicuramente diffuse in seguito”.

Di seguito le indicazioni applicabili a SAGRE, FIERE e altri eventi e manifestazioni assimilabili.

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, se opportuno comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di una apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.

sulle misure di prevenzione, se opportuno comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di una apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione. Riorganizzare gli spazi anche mediante segnaletica a terra , per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione t ra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita .

in più punti dell’impianto. In particolare nei punti di ingresso e di pagamento. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. ln alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tra le sedute di almeno un metro o tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.

In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico.

a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico. Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali , con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre. ecc.).

. Per gli impianti di condizionamento è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità. Per eventuali ulteriori servizi erogati all’interno di tali contesti (es. bar, ristorazione) attenersi alla relativa scheda tematica specifica.

Di interesse per le pro loco saranno anche le misure riguardanti la RISTORAZIONE che si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande.