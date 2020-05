L’I.C. di Villanova d’Asti celebra la Festa della Terra

Anche quest’anno la Festa della Terra si svolgerà il 5 giugno, in occasione della Giornata mondiale per l’Ambiente. E anche l’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti la celebrerà, nonostante tutto. Così, come è stato per la didattica a distanza, sarà un evento on line con interventi live e il coinvolgimento di tutto l’I. C. di Villanova d’Asti che, grazie alla nuova Dirigente Dott.ssa Simona Urso, è Capofila provinciale e regionale della Rete delle Scuole GREEN.

La manifestazione è giunta alla sua quinta edizione e, nelle condizioni di eccezionalità che stiamo vivendo, tutti i docenti sono concordi nel ritenere l’iniziativa un veicolo importante per il messaggio che porta con sé. In questo momento, più che in ogni altro, è urgente accrescere nei giovani la consapevolezza della responsabilità che l’essere umano ha nei confronti del nostro Pianeta. Saranno bambini e ragazzi, protagonisti in prima persona, a rappresentare immagini di un futuro possibile e sostenibile in cui costruire la propria vita. Saranno loro a spiegare, anche agli adulti, quanto sia importante che l’Uomo regoli la propria condotta per rispettare il fragile equilibrio della Natura che lo ospita. Ogni azione distruttiva o che ne alteri l’armonia non potrà che ritorcerglisi contro. Tutti sappiamo che la prova è davanti ai nostri occhi, nell’esperienza che stiamo vivendo.

La “Festa della Terra on line” si avvarrà della piattaforma Google Meet alla quale, nel corso della manifestazione, i partecipanti si uniranno per presentare il loro contributo, secondo un programma scandito dalle molteplici tematiche ambientali che legheranno come un filo lavori di bimbi e ragazzi, dall’Infanzia alla Secondaria.

Gruppi di alunni, accompagnati dagli insegnanti, si avvicenderanno ed esporranno i propri elaborati nelle forme più varie. Si potranno apprezzare i lavori svolti prima dell’arresto delle attività didattiche ma anche i prodotti della più critica fase di lockdown a dimostrazione che la Scuola non si è mai fermata. Non mancheranno cartoni e canzoni.

“Lo staff di tecnici, coordinatori, organizzatori, conduttori, promotori che ha reso possibile l’evento non è stato arruolato fuori dal contesto scolastico per gestire la nuova esperienza tutta improntata alla tecnologia. Lo staff è infatti costituito dagli insegnanti dell’Istituto di Villanova che, con grande capacità di resilienza, hanno dimostrato di sapersi adattare alle inaspettate esigenze sopravvenute con i fatti di questi ultimi mesi. Tutto il corpo docente, dall’Infanzia alla Secondaria, ha arricchito il proprio bagaglio di competenze per continuare a offrire un servizio educativo efficiente e di qualità.” – commentano dall’I.C.

La diretta live potrà essere seguita in streaming anche dalle famiglie e prenderà avvio alle 17,30 per concludersi intorno alle 19,30. Sarà possibile trovare indicazioni e indirizzi web per assistere all’evento cliccando qui.