Le note di Alba Music Festival nel profondo di Alba Sotterranea

Nel buco nero dell’emergenza del COVID-19, la bellezza e la cultura non si arrendono. Non lo fa Alba Music Festival e non lo fa Alba Sotterranea.

L’associazione Ambiente & Cultura ha accolto con grande entusiasmo la proposta del maestro Giuseppe Nova, anima dell’Alba Music Festival, di collaborare perché fosse possibile realizzare uno dei momenti della ricca rassegna musicale nei siti del percorso archeologico cittadino, in un momento in cui non è possibile realizzare i tour in compagnia di un archeologo professionista alla scoperta delle radici sotterranee della città.

Non solo, le note che risuoneranno tra i resti archeologici dialogheranno a distanza con la musica parigina di un Artista UNESCO per la pace, Elisso Bolkvadze, in un ideale abbraccio per ricordare che in questo momento così straordinario non solo la paura, ma anche la speranza è globale e riguarda tutti.

Ecco quindi l’appuntamento all’interno della rassegna:

Giovedì 28 maggio, ore 21.00

Alba Music Festival Night – I concerti e gli artisti da tutto il mondo

> dal percorso archeologico di Alba Sotterranea

Davide Alogna violino, Giulio Tampalini chitarra

> da Parigi, Elisso Bolkvadze, Artista UNESCO per la pace

Il percorso archeologico della chiesa di San Giuseppe

Il concerto si svolgerà nel percorso ipogeo della chiesa di San Giuseppe ad Alba, il cui centro culturale dal 2019 coincide con la sede dell’Associazione e con il portale di ingresso ai percorsi di Alba Sotterranea, a impreziosirlo ulteriormente saranno le riprese del percorso archeologico del Museo diocesano di Alba al di sotto della cattedrale di San Lorenzo, che saranno una sorta di finestra aperta sugli altri percorsi, a testimonianza della complessità e della varietà degli itinerari sotterranei.

Altri 4 concerti animeranno invece l’aula della chiesa di San Giuseppe, contenitore dalla perfetta acustica, il 23, il 25 , il 27 e il 29 maggio.