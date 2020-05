L’assicurazione auto ai tempi del Covid-19: tutto quello che c’è da sapere

Il coronavirus in poco più due mesi ha stravolto l’esistenza delle persone di tutto il mondo. Lavoro, salute, vita sociale: sono numerose le certezze che in poche settimane sono crollate e ora ricostruirle appare tutt’altro che semplice.

Sono migliaia le persone che in queste difficili settimane hanno perso la propria occupazione e che ora si trovano in difficoltà economica con numerose tasse davanti a sé, ma senza avere la materia prima: il denaro.

Proroga e sospensione dell’Rc auto: il decreto “Cura Italia”

Per questa ragione il mondo dei pagamenti e delle scadenze ha fatto un passo indietro, permettendo agli italiani di respirare in questo momento complicato, un esempio è stato quello delle assicurazioni auto. Infatti, grazie al decreto legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020, il Governo ha previsto una proroga per i pagamenti delle polizze Rc auto in scadenza nel periodo che dal 4 aprile va al 31 luglio 2020 da 15 a 30 giorni. Questo ha portato a un aumento del numero di persone che in questa fase ha iniziato a chiedere un preventivo polizza auto .

Con un successivo emendamento, il Governo ha inoltre concesso la possibilità di sospendere il pagamento della propria assicurazione fino al 31 luglio 2020, a patto che il mezzo assicurato in questione non circoli o sosti su strade pubbliche, ma che resti effettivamente inutilizzato in un garage, un box auto o un parcheggio di proprietà.