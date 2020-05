L’assessore Tronzano: “In Bonus Piemonte ci sono 40 milioni per gli artigiani”

“Su 131 milioni di Bonus Piemonte più di 40 milioni sono per gli artigiani”: così l’assessore regionale alle Attività Produttive, Andrea Tronzano, risponde alle associazioni di categoria.

“Con il Bonus Piemonte che è in corso di erogazione oltre 20.000 aziende artigiane stanno ricevendo un contributo immediato e concreto a fondo perduto per sostenerne la riapertura – puntualizza Tronzano – Il Piemonte è l’unica Regione in Italia ad aver messo in campo una misura di questa portata, che non ha eguali per modalità e risorse stanziate in tutta la storia dell’Ente. A questi fondi vanno poi aggiunti i 25 milioni di euro stanziati dal Piano RipartiPiemonte nel Fondo unico per le imprese dell’artigianato a sostegno degli investimenti per le misure di sicurezza. Un’attenzione grande e senza precedenti che non si ferma, perché stiamo continuando a lavorare per trovare altre risorse ed ampliare ulteriormente la platea dei beneficiari del Bonus e le azioni a sostegno del mondo dell’artigianato piemontese”.