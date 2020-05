L’Apri Asti riapre la sede e ringrazia la Regione Piemonte per la decisione sui guanti nei negozi di abbigliamento

Da lunedì 8 giugno riapre la sede dell’Apri Asti con il seguente orario: lunedì e martedì dalle 15,30 alle 18.

Per evitare assembramenti, la sede, verrà presidiata, per ogni giorno, da n. 2 persone alla volta. Verranno indossati mascherine e guanti e rispettato il distanziamento sociale. Per appuntamenti è consigliabile prenotare via email o telefonando al cellulare: 333 3621074.

DISTRIBUZIONE CARTELLINO “PER FAVORE, CI AIUTATE A MANTENERE LE DISTANZE, GRAZIE”

L’associazione, grazie al sostegno del CSVAA, ha provveduto a realizzare un cartellino, formato A5, che riproduce la locandina.

Il cartoncino avrà un foro e sarà dotato di un cordino in modo che possa essere appeso al collo, allo zainetto, alla borsa, alla carrozzina o in qualche posto che possa essere leggibile e visibile.

Verrà distribuito gratuitamente. E’ consigliabile prenotarlo, l’associazione è disponibile a consegnarlo a domicilio.

PIEMONTE: SENZA GUANTI NEI NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO

“Abbiamo appreso, con estremo piacere, che il Decreto della Regione Piemonte n. 63 del 22 maggio 2020, concernente le modalità operative della cosiddetta Fase 2, ha recepito la nostra richiesta affinchè non fosse stabilita l’obbligatorietà di indossare i guanti protettivi nei negozi di abbigliamento e calzature. La nuova normativa prevede infatti, per tutti i cittadini, la possibilità di scegliere fra i guanti e la disinfezione delle mani tramite il liquido igienizzante. Ciò consentirà ai disabili visivi di poter senza dubbio esplorare col tatto gli indumenti prima dell’acquisto. Si tratta di un’importante opportunità che denota buon senso e ragionevolezza. Ringraziamo pertanto sentitamente il governatore Alberto Cirio e il suo consigliere Gian Luca Vignale per la sensibilità dimostrata e per la prontezza del recepimento” dichiarano dall’Apri di Asti.