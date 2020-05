Langhe, Monferrato e Roero pronti ad accogliere i visitatori nel lungo week end del 2 giugno

Dopo un lungo periodo di chiusura, a causa dell’emergenza sanitaria degli ultimi mesi, la stagione turistica in Langhe, Monferrato e Roero si avvia ad una ripresa per favorire la fruizione di beni culturali e aree verdi ai turisti in visita nel lungo week end del 2 giugno.

Chiese, musei, torri, castelli, percorsi archeologici, mostre, parchi e riserve garantiscono l’apertura, anche straordinaria, e fanno da apripista ad una conciliazione in sicurezza dell’esperienza di godimento del nostro patrimonio territoriale.

LUOGHI APERTI 30-31/05 E 1-2/06

CHIESE

CHIESA DI SAN GIUSEPPE percorso archeologico e punto panoramico dal campanile della chiesa.

Apertura: 30-31 maggio e 2 giugno, ore 10.00-12.00/14.30-18.30, 1° giugno 14.30-18.30

Luogo: Alba (CN)

Sito web: www.centroculturalesangiuseppe.it

CATTEDRALE DI SAN LORENZO

Apertura: 30-31 maggio e 2 giugno, ore 7.00-18.30

Luogo: Alba (CN)

BASILICA DI COLLE DON BOSCO

Luogo: Castelnuovo Don Bosco (AT)

Sito web: https://colledonbosco.org/home/basilica/

CHIESA ROMANICA DI SAN SECONDO

Apertura: 30-31 maggio, 1-2 giugno

Luogo: Cortazzone (AT)

Sito web: https://www.lacabalesta.it/testi/arte/cortazzonesansecondo.html

CHIESA ROMANICA DI SAN LORENZO

Apertura: 30-31 maggio e 1-2 giugno

Luogo: Montiglio Monferrato (AT)

Sito web: http://www.comune.montigliomonferrato.at.it/Home/Guida-alpaese?IDPagina=32824&IDCat=5026

TORRI E CASTELLI

TORRE DI BARBARESCO

Apertura: 30-31 maggio e 1-2 giugno dalle ore 10.00 al tramonto.

Luogo: Barbaresco (CN)

CASTELLO DI GRINZANE CAVOUR – all’interno il MUSEO DELLE LANGHE

Apertura: 31 maggio e 1- 2 giugno 10.00-19.00 (ultimo ingresso alle 18.00).

Luogo: Grinzane Cavour (CN)

Sito web: www.castellogrinzane.com

CASTELLO REALE DI GOVONE

Apertura: 30-31 maggio, ore 10.00-12.00/15.00-18.00

Luogo: Govone (CN)

Sito web: www.castellorealedigovone.it

CASTELLO DI MAGLIANO ALFIERI – all’interno: MUSEO “TEATRO DEL PAESAGGIO DELLE COLLINE DI LANGHE ROERO” e MUSEO DEI SOFFITTI IN GESSO

Apertura: 31 maggio e 1-2 giugno, ore 10.30-18.30

Luogo: Magliano Alfieri (CN)

Sito web: www.amicicastelloalfieri.org – www.barolofoundation.it

CASTELLO DI MONTICELLO D’ALBA

Aperture: 30-31 maggio e 1-2 giugno, ore 10.00-12.30/14.30-18.00

Luogo: Monticello d’Alba (CN)

Sito web: www.roerodimonticello.it

CASTELLO DI RODDI

Apertura: 31 maggio e 1-2 giugno, ore 10.30-12.30/14.00-18.00

Luogo: Roddi (CN)

Sito: www.barolofoundation.it- www.castellodiroddi.it

CASTELLO DI SANFRÉ (solo il parco)

Apertura: 31 maggio con partenza visite ore 15.00-16.00-17.00

Luogo: Sanfrè (CN)

Sito web: www.castellosanfre.altervista.org

Area del CASTELLO DI CASTELNUOVO CALCEA

Apertura: 30-31 maggio e 2 giugno, ore 10.00-19.00, 1 giugno h 9.00-13.00

Luogo: Castelnuovo Calcea (AT)

Area del CASTELLO DI MONCALVO –BELVEDERE BONAVENTURA

Apertura: diurna; 30-31 maggio e 1-2 giugno

Luogo: Moncalvo (At)

MUSEI E PALAZZI

MUDI (MUSEO DIOCESANO DEL TESORO DELLA CATTEDRALE)

Percorso archeologico custodito sotto la Cattedrale.

Apertura: 30-31 maggio e 2 giugno, ore 10.00-13.00/15.00-19.00

Luogo: Alba (CN)

Sito web: www.visitmudi.it

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO E DI SCIENZE NATURALI “FEDERICO EUSEBIO”

Apertura: 30-31 maggio e 2 giugno, ore 10.00-13.00/15.00-19.00

Luogo: Alba (CN)

Sito web: www.comune.alba.cn.it/uffici-e-serviziorari/culturali/museo

WILA – (WINE LABELS COLLECTION) – Collezione di etichette da vino internazionale Fondo Cesare e Maria Baroni Urbani

Apertura: 31 maggio e 1-2 giugno, ore 10.30-19.00 (ultimo ingresso alle 18.00).

Luogo: Barolo (CN)

Sito web: www.wimubarolo.it

WIMU- MUSEO DEL VINO all’interno del CASTELLO DI BAROLO

Apertura: 31 maggio, 1 e 2 giugno, ore 10.30-19 (ultimo ingresso alle 18)

Luogo: Barolo (CN)

Sito web: www.wimubarolo.it

MUSEO DEI CAVATAPPI

Apertura: 30-31 maggio 10.00-18.30 e 1-2 giugno, ore 10.00-17.00

Luogo: Barolo (CN)

Sito web: www.museodeicavatappi.it

MUBATT- MUSEO DELLA BATTAGLIA

Apertura: 31 maggio ore 10-13 / 14-18 con visite guidate ogni ora, su prenotazione.

Luogo : Ceresole d’Alba (CN)

Sito web: www.viviceresole.it

PALAZZO SALMATORIS – all’interno mostra d’arte Ri-cercare la figura infinita di Sergio Unia

Apertura: dal 2 giugno (apertura straordinari) e dal mercoledì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Luogo: Cherasco (CN)

Sito web: www.comune.cherasco.cn.it

MUSEO ETNOLOGICO MISSIONARIO DON BOSCO

Apertura: 30 maggio e 2 giugno 10.00-12.00/14.30-18.00 e 31 maggio, ore10.00-12.30/14.30-18.00

Luogo: Castelnuovo Don Bosco

Sito web: www.memcolledonbosco.it

MUSEO ARTI E MESTIERI DI UN TEMPO – all’interno del CASTELLO MEDIOEVALE DI CISTERNA D’ASTI

Apertura: 2 giugno. Ingresso su prenotazione tra le ore 15.00 e 17.00

Luogo: Cisterna d’Asti (AT)

Sito web: www.museoartiemestieri.wordpress.com

CASA DI SAN DOMENICO SAVIO

Apertura: 30-31 maggio e 1-2 giugno, ore 9.30-18

Luogo: Frazione Mondonio – Castelnuovo Don Bosco

PARCHI E RISERVE

PARCO DEL CASTELLO DI PIEA

Apertura: 2 giugno 14.30 -18.30

Luogo: Piea (AT)

Sito web: www.castellodipiea.com

RISERVA NATURALE DI VALLEANDONA – appuntamento per famiglie

Partenze: 30 maggio ore 10.00, 31 maggio e 2 giugno, ore 15.00

Luogo: Valleandona (AT)

Sito web: https://www.astipaleontologico.it/eventi-3/