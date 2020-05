L’aggiornamento dei contagi da Covid-19 con Geo5mart: buone notizie per l’Astigiano nell’ultima settimana

Prosegue la collaborazione tra Geo5mart, start up di mappature digitali (leggi QUI), e il nostro giornale per fornire aggiornamenti sui contagi da Covid 19 in provincia di Asti e della percentuale di popolazione contagiata, comune per comune.

Questa settimana arrivano buone notizie, come si vede dalla mappa, gran parte della quale è in bianco: significa che sono aumentati i comuni con 0 positivi.

In generale si consolida la diminuzione dei positivi con la maggior parte dei comuni che diminuiscono anche di 5-10 casi. Alcuni comuni, pochi, registrano un aumento, ma di poche unità.

Controcorrente purtroppo Montechiaro d’Asti che passa da 44 a 65 casi.

I lettori di Atnews potranno verificare l’andamento dei contagi da Covid 19 anche nelle prossime settimane.

Le mappe, che si basano sui dati ufficiali comunicati dalla Regione Piemonte, saranno aggiornate settimanalmente, ogni martedì.

Di seguito le mappe della situazione al 18 maggio 2020.

Contagi totali: https://arcg.is/0PjX5H

% popolazione: https://arcg.is/0aLzn0