La solidarietà ad Asti va anche in bici… e le aggiusta donandole a bambini e ragazzi

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Comune di Asti per ringraziare “Cicli Piemontesina” per l’impegno sociale durante il lockdown.

Quando il ri-ciclo diventa un regalo

Evviva la bici ed evviva chi la regala a chi non può comprarla!

Mercoledì 27 maggio il Sindaco Maurizio Rasero con l’assessore Mariangela Cotto si sono incontrati nel negozio-officina “la Piemontesina” di corso Torino, 9 per ringraziare pubblicamente Giancarlo Moro per il suo impegno e la sua generosità.

Giancarlo Moro, proprietario del negozio di biciclette “Cicli Piemontesina” nei giorni di lockdown si è messo con impegno e pazienza ad aggiustare biciclettine usate.

Ne ha rimesse a posto una trentina.

Ma a posto perfettamente, cambiando copertoni, freni, camere d’aria e tirandole a lucido e ora sembrano nuove.

E le ha regalate al Comune, per quei ragazzini che altrimenti non avrebbero potuto averle.

Si aggiungeranno alle altre biciclette donate dai cittadini di Asti alla Banca del Dono e che vengono distribuite regolarmente su segnalazione dei Servizi Sociali.

Un grazie al Dono del Volo che ha fatto da “ponte” e al progetto “DONA BICI” che recupera biciclette non più utilizzate invitando i cittadini che abbiano a casa una bicicletta da bambino/a che non serve più a donarla a quei ragazzini che vorrebbero avere una bici ma non ce l’hanno.

“Il riciclo dà una nuova vita alla bicicletta che sarebbe finita nei ferri vecchi e dà la possibilità di una vita più sana e divertente per chi la riceve” dichiarano il Sindaco e l’Assessore.

L’assessorato alla Politiche Sociali del Comune di Asti, in collaborazione con:

La Banca del Dono,

Associazione Il Dono del Volo

One more life

Società Ciclistica Sensa Fren