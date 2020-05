La settima edizione di Asti Ben Essere sarà online

Dopo un’attenta valutazione e con il coinvolgimento di tutti gli attori (operatori olistici, circoli, associazioni, espositori e sponsor) la Cooperativa Della Rava e Della Fava comunica che l’edizione numero 7 di ASTI Ben Essere sarà organizzata completamente on line.

Si mantengono le date del 19 e 20 giugno come centrali della manifestazione anche se la scelta on line potrà prevedere una spalmatura su più giorni.

La scelta obbligata e sofferta ha voluto privilegiare l’opzione di mantenere attiva la manifestazione valutando anche l’ incertezza di un suo spostamento in autunno.

Il programma e le note tecniche verranno comunicate a breve anche perchè la riorganizzazione dell’evento comporta un lavoro più complesso.

Ma si tratterà comunque di una vera e propria edizione.

INFO 0141-321869 altromercato@ravafava.it www.ravafava.it