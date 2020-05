“La Scuola in Onda…” anche nell’Astigiano la radio come canale di diffusione per la scuola

Gli insegnanti dell’Équipe Formativa Territoriale, formata da 120 docenti su tutto il territorio nazionale selezionati dal Ministero dell’Istruzione, insegnanti esperti sui temi digitali che supportano le scuole nella realizzazione delle azioni previste nel Piano Nazionale Scuola Digitale, durante il periodo dell’emergenza Covid-19 si sono adoperati per sostenere i colleghi nella realizzazione della didattica a distanza.

L’Équipe piemontese per raggiungere famiglie e alunni con difficoltà di connessione o semplicemente per trovare un’alternativa allo schermo digitale, ha pensato di promuovere un’iniziativa che evita la rete internet e sfrutta la radio come canale di diffusione.

Questa iniziativa ha coinvolto per la provincia di Asti l’emittente radiofonica Radio Vega che ha recepito con entusiasmo la proposta delle docenti Anna Nervo e Barbara Baldi, che coordinano l’iniziativa.

L’emittente è ascoltabile in FM sulla frequenza 88.500, tramite app gratuita “Radio Vega Italia” e in streaming su radiovega.it

Le scuole dell’astigiano che hanno aderito all’iniziativa sono: gli istituti scolastici D.D.5 Asti, I.C. 2 Asti, Rocchetta Tanaro, Villanova d’Asti, Moncalvo, San Damiano, Montegrosso

Per tutti, alunni e insegnanti, è un momento di contatto per mantenere viva la relazione, anche a distanza.

Le rubriche quotidiane avranno un carattere narrativo, con storie, poesie, canzoni filastrocche e tutto quanto la fantasia dei docenti saprà produrre.

Appuntamento su Radio Vega (88.500 FM) da lunedì a venerdì alle 12.05 e alle 15.35 a partire da maggio.