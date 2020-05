La riconoscenza dell’Onorevole Andrea Giaccone a Questura e Finanza per l’operazione contro l’usura

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’On. Andrea Giaccone, Presidente della XI Commissione Lavoro pubblico e privato.

Vorrei esprimere tutta la mia riconoscenza alla Questura e alla Guardia di Finanza di Asti, per l’impegno profuso nell’operazione “Game Over”, volta a contrastare attività di usura in città e provincia e che ha portato nelle ultime ore ad arresti e misure interdittive nell’astigiano.

L’usura è un male profondo che colpisce tramite estorsioni e azioni minatorie di organizzazioni malavitose. E’ importante, soprattutto in questo momento di emergenza Covid 19, riconoscere ancora più valore a queste operazioni che fronteggiano un reato infimo come l’usura, alimentato da situazioni di fragilità economica e psicologica e che può trovar maggior spazio in momenti di difficoltà.

Un augurio alle nostre forze dell’ordine, di continuare a svolgere con l’alta professionalità che le contraddistingue, l’ottimo lavoro per la difesa dei nostri cittadini, perseguendo con fermezza l’obiettivo di arrestare le iniziative di queste organizzazioni tossiche per la società.