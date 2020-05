La Rete Welcoming Asti aderisce alla proposta di regolarizzazione dei migranti

La Rete Welcoming Asti ha aderito alla proposta di regolarizzazione delle persone straniere presenti in Italia promossa dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI).

La proposta si articola intorno a due obiettivi oggi imprescindibili: l’emersione dall’invisibilità di migliaia di persone che vivono e/o lavorano nel territorio italiano e, di conseguenza, una migliore tutela della salute personale e pubblica.

L’avvocato Lorenzo Trucco, presidente dell’ASGI, ha recentemente illustrato le ragioni di questa proposta: “Portare avanti la regolarizzazione è dovere di uno stato di diritto. Si tratta non solo di far uscire dall’illegalità queste persone, ma anche di restituire loro dignità giuridica.

I valori della Costituzione non sono astratti. L’articolo 3 sull’uguaglianza delle persone o l’articolo 2 sulla loro dignità sono concetti che stabiliscono le fondamenta del nostro stare insieme. Si tratta di valori assolutamente concreti.

Non è assolutamente giusto limitare la questione a determinati settori produttivi solo per rispondere alle esigenze di utilizzo della manodopera. Dobbiamo considerare queste persone come soggetti di diritto, non solo braccia per il lavoro”.

La proposta ha già visto la sottoscrizione di migliaia di persone (tra cui Don Luigi Ciotti, Gustavo Zagrebelsky, Luciana Castellina, Padre Alex Zanotelli, Luigi Manconi e Salvatore Settis) e di centinaia di associazioni (tra cui ACLI, Libera, ARCI e Migrantes).

La proposta comprende una duplice possibilità: la richiesta di permesso per “ricerca occupazione” di durata annuale e convertibile alla scadenza oppure la richiesta di emersione dal lavoro irregolare, con sospensione dei procedimenti penali, amministrativi o fiscali in capo al datore di lavoro. Tutto fino all’esito del procedimento e loro estinzione in caso di definizione positiva, con rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro di durata annuale e convertibile alle condizioni di legge.

È possibile sottoscrivere la proposta sia come singoli sia come associazioni/realtà.

Il testo completo (con l’elenco in continuo aggiornamento dei sottoscrittori) e i moduli per la sottoscrizione della proposta sono disponibili sul sito dell’ASGI: https://www.asgi.it/primo-piano/regolarizzazione-stranieri/