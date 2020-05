La festa di Madre Mazzarello e la novena di Maria Ausiliatrice in diretta streaming da Nizza Monferrato

In occasione della festa di Maria Domenica Mazzarello, cofondatrice con don Giovanni Bosco della congregazione salesiana delle Figlie di Maria Ausiliatrice, presso l’Istituto “Nostra Signora delle Grazie”, conosciuto anche come “la Madonna”, fervono grandi preparativi e molte novità fruibili stando comodamente a casa.

Alle 18.30 del 14 Maggio, presso la cameretta dove Madre Mazzarello ha vissuto per due anni, ci sarà una diretta streaming (sul canale youtube, sito e profilo Facebook dell’Archivio Storico FMA-IPI, pagine Facebook delle ex allieve di Nizza, della scuola e dell’Oratorio) in cui suor Nanda Filippi, la direttrice della comunità, porgerà il suo saluto. A seguire saranno presentati il primo canto su Nizza Monferrato “Casa-Madre”, preparato da suor Teresa Espinosa e cantato dalle novizie, il video su Madre Mazzarello e alcune pagine del Sito di Casa-Madre che permettono di fare un tour virtuale nella Nizza salesiana, accompagnati da video, fotografie d’altri tempi e curiosità varie.

Ci sarà poi la possibilità di partecipare in diretta streaming anche alle funzioni del santuario di Nizza per Maria Ausiliatrice il 24 maggio. L’Istituto rende noto che per il 24 maggio ci sarà anche la possibilità di presenziare alla Messa in Santuario alle 17, presieduta dal Vescovo Mons. Luigi Testore, celebrata dal Parroco don Paolino Siri, nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone. Il Santuario sarà accessibile a un numero limitato, saranno predisposte alcune sedie all’aperto davanti al Santuario, ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina, gli ingressi e le uscite regolamentati da Carabinieri in congedo e Volontari Protezione Civile e saranno previste le confessioni all’aperto. Prima della Messa, alle 16, è previsto l’affidamento dei bambini a Maria in Santuario pregato da don Pierangelo Campora.

Dal 15 al 23 maggio in diretta streaming su Youtube alle 21 è prevista la recita del Rosario, per la novena di Maria Ausiliatrice.