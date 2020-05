Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria Anna Frank di Asti hanna realizzato un video in occasione del 23 maggio, anniversario della strage di Capaci.

“La Città Capovolta… la storia di Bum contro la mafia, in versione video, un’esperienza che ha legato emotivamente bambini, famiglie e insegnanti anche in una situazione di “distanziamento” sociale ma di “presenza” educativa e di “crescita” insieme… per continuare a coltivare la memoria del 23 maggio” commentano le insegnanti.