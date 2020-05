La Biblioteca Astense Giorgio Faletti riapre il 19 maggio con nuovi orari e modalità di ingresso

In seguito alle recenti disposizioni ministeriali, da martedì 19 maggio la Biblioteca Astense riaprirà al pubblico, salvo diverse disposizioni che dovessero sopravvenire, con nuove modalità e orari: la biblioteca sarà aperta dal martedì al sabato il mattino dalle 9 alle 13, e l’accesso sarà limitato alla sola Sala delle Colonne dove si potranno visionare e prendere a prestito solo i libri lì presenti.

Per entrare in biblioteca sarà necessario indossare mascherina e guanti, indispensabili per la manipolazione in sicurezza dei volumi; l’ente non fornisce dispositivi a chi ne è sprovvisto, che pertanto non potrà accedere ai locali. Sarà invece messo a disposizione liquido disinfettante. Potrà essere rilevata la temperatura tramite termoscanner.

Per garantire il distanziamento sarà consentito l’ingresso ad una persona alla volta o un adulto e due bambini di età inferiore a 14 anni. In caso di coda il tempo di permanenza in sede potrà essere limitato ad un massimo di 15 minuti.

Per prendere libri in prestito è consigliata la prenotazione, oppure si potrà scegliere solo da una selezione presente in sede.

I volumi presi in prestito dovranno essere lasciati nel box all’ingresso. Poiché i volumi restituiti, come indicato da specifici protocolli, devono essere posti in quarantena per 9 giorni, non è possibile rimetterli a disposizione prima di questo periodo: pertanto le prenotazioni sui volumi già in prestito sono sospese.

Sarà possibile rinnovare la tessera scaduta o iscriversi, mentre per consultare il materiale escluso dal prestito per motivi di studio e ricerca sarà consentito solo su appuntamento.

Al momento non sarà possibile, fino a diverse disposizioni ministeriali, utilizzare la biblioteca o il cortile come sala studio, scegliere i libri direttamente a scaffale nel chiostro o nella biblioteca ragazzi, leggere quotidiani e periodici in Sala Riviste: l’accesso ai libri e la permanenza in sede degli utenti devono essere limitati nel tempo e nel numero delle persone presenti in contemporanea.

Per informazioni: 0141.593002 info@bibliotecastense.it

Il regolamento completo è disponibile qui: https://www. bibliotecastense.it/ fondazione-biblioteca-astense- giorgio-faletti/notizie.php? id=1346

Di seguito oò video nel quale la presidente Roberta Bellesini illustra le nuove norme