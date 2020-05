La Biblioteca Astense ai tempi del Covid 19: servizi sospesi, servizi attivi e limitazioni

Da martedì prossimo, 19 maggio, la Biblioteca Astense riapre, ma con le necessarie limitazioni.

L’INAIL ha stabilito che le biblioteche presentano un fattore di rischio medio-alto come centro di aggregazione, pertanto questo aspetto dovrà essere limitato al massimo per tutelare la salute di tutti.

SERVIZI SOSPESI

Non sarà possibile utilizzare la biblioteca o il cortile come sala studio, scegliere i libri direttamente a scaffale nel chiostro o nella biblioteca ragazzi, leggere quotidiani e periodici in Sala Riviste.

L’accesso ai libri e la permanenza in sede degli utenti devono essere limitati nel tempo e nel numero delle persone presenti in contemporanea.

SERVIZI ATTIVI

Accessi limitati

La Biblioteca sarà aperta dal martedì al sabato il mattino dalle 9 alle 13.

L’accesso sarà limitato alla sola Sala delle Colonne e si potranno visionare e prendere a prestito solo i libri qui presenti.

Per entrare in biblioteca sarà necessario indossare mascherina e guanti, indispensabili per la manipolazione in sicurezza dei volumi. L’ente non fornisce dispositivi a chi ne è sprovvisto, pertanto chi ne sarà privo non potrà accedere ai locali. Sarà invece messo a disposizione liquido disinfettante.

Per garantire il distanziamento sarà consentito l’ingresso ad una persona alla volta o un adulto e due bambini di età inferiore a 14 anni.

In caso di coda il tempo di permanenza in sede potrà essere limitato ad un massimo di 15 minuti. Potrà essere rilevata la temperatura

Libri in prestito

Si potranno prendere libri in prestito preferibilmente dal catalogo online su richiesta, pr facilitare le indispensabili misure precauzionali garantendo tuttavia il servizio.

Il lettore potrà consultare sul sito della Biblioteca (www.bibliotecastense.it ) il catalogo, scegliere i libri che desidera prendere in prestito, inviare una richiesta alla mail dedicata (prestiti@bibliotecastense.it). Sarà ricontattato dai bibliotecari che lo informeranno se i libri richiesti sono disponibili e quando potranno essere ritirati: la biblioteca sarà aperta esclusivamente per questo servizio di ritiro su richiesta nel pomeriggio del martedì e giovedì dalle 15 alle 18.

I libri saranno già caricati sulla tessera del lettore, che dovrà pertanto soltanto ritirarli. Sul sito della biblioteca un tutorial spiega tutti i passaggi necessari.

Per i più piccoli sono disponibili sul sito numerose bibliografie per temi e fasce d’età che facilitano la scelta.

La richiesta potrà anche essere fatta per telefono al numero 0141593002 dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30: il lettore sarà ricontattato dai bibliotecari che lo informeranno se i libri richiesti sono disponibili e quando potranno essere ritirati, sempre nel pomeriggio di martedì e giovedì dalle 15 alle 18. I libri saranno già caricati sulla tessera del lettore, che dovrà pertanto soltanto ritirarli.

Non essendo consentito l’accesso diretto agli scaffali del chiostro e alla biblioteca ragazzi, per coloro che desiderino scegliere direttamente viene messa a disposizione in Sala Colonne una vasta selezione di testi di narrativa e una specifica sezione di libri per bambini e ragazzi. Il lettore può scegliere a scaffale i volumi delle sezioni di Sala Colonne (geografia e storia, scienze sociali). Per altri settori si procede su richiesta e consegna successiva.

Restituzione dei volumi

I volumi presi in prestito dovranno essere lasciati nel box all’ingresso. Poiché i volumi restituiti, come indicato da specifici protocolli, devono essere posti in quarantena per 9 giorni, non è possibile rimetterli a disposizione prima di questo periodo: pertanto le prenotazioni sui volumi in prestito sono sospese.

Rinnovo tessera scaduta o iscrizione

Le tessere-base sono automaticamente rinnovate fino al 31 dicembre 2020.

Le tessere PLUS (10 €), Family (25 €) e Gold (50 €) possono essere rinnovate in sede, ma anche e preferibilmente da remoto: con bonifico (IBAN IT84M0608510300000000033817), presentando all’atto del ritiro dei volumi una ricevuta di pagamento; con Satispay (in corso di attivazione).

Per compensare il periodo di chiusura la scadenza sarà a 14 mesi dalla data di rinnovo.

Per una nuova iscrizione è consigliabile comunicare i dati via mail (info@bibliotecastense.it) o via telefono: l’attivazione sarà comunicata dai bibliotecari con le stesse modalità e il lettore potrà ritirare la tessera insieme ai libri prescelti.

Consultazione materiale escluso dal prestito per motivi di studio e ricerca

Studenti e studiosi che avessero necessità di consultare materiale specifico (fondo antico, fondo locale, giornali su microfilm) potranno concordare un appuntamento via mail (info@bibliotecastense.it) o telefonicamente 0141593002. Questo servizio sarà attivato il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18.

Esigenze diverse potranno essere valutate volta per volta.

Prestito interbibliotecario

Il servizio, che potrà essere riattivato soltanto contemporaneamente da tutte le biblioteche, si avvarrà delle modalità di richiesta online e telefonica.

Consultazione media Library on line

Servizio riservato agli iscritti con tessera Plus e Gold alle condizioni e con le modalità già operanti in precedenza. Un video tutorial sul sito www.bibliotecastense.it spiega tutti i passaggi necessari.