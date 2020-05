L’ acquisto di pneumatici? Meglio online!

L’online si è rivelato negli ultimi anni il modo più comodo e veloce per fare acquisti riscuotendo tra il pubblico un indice di gradimento sempre più alto e garantendo spesso risparmi significativi.

Anche il mondo dell’auto ha seguito questo trend in particolare per quanto riguarda l’acquisto di pneumatici.

Nell’ ambito dell’e-commerce sono molte le proposte ed è facile incontrare negozi interessanti come www.pneuzilla.com dove trovare un’ ampia gamma di modelli e prezzi per ogni esigenza dell’automobilista.

E’ fondamentale però, per evitare acquisti sbagliati, verificare alcune informazioni importanti della vostra auto, reperibili nel libretto di istruzioni.

Come prima cosa cercheremo la misura delle gomme che dovranno essere dello stesso diametro dei cerchi montati dalla vostra auto.

Non meno importante è l’indice di velocità, Si può’ scegliere pneumatici con codice di velocità’ uguale o superiore, ma non inferiore a quello indicato sul libretto se estive ; In inverno il codice della strada consente di installare pneumatici invernali con un codice di velocità inferiore al codice di velocità’ indicato sul libretto; da ricordare inoltre che anche in caso di sostituzione di solo due dei quattro pneumatici i nuovi dovranno essere uguali a quelli montati, uguale misura, indice di velocità e indice di carico.

Un altro dato da prendere in considerazione è la stagionalità.

Per chi vive in zone dove l’inverno è particolarmente freddo ricordiamo che dal 15 novembre al 15 aprile vige l’ obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo mentre chi vive in zone più miti potrebbe seriamente considerare l’ acquisto di pneumatici 4 Stagioni ovvero pneumatici che coniugano in un solo prodotto le caratteristiche di entrambi, quello invernale e quello estivo.

L’assistenza post-vendita fa parte integrante del pacchetto di acquisto on-line e può fare la differenza.

Una buona assistenza ci darà una maggiore serenità di acquisto e ci consentirà di ottenere vantaggi, per esempio l’utilizzo di officine convenzionate e la spedizione degli pneumatici direttamente all’officina che abbiamo scelto.