Io lavoro in agricoltura: invito ai sindaci per divulgare a cittadini e aziende l’iniziativa della Regione Piemonte

In questi giorni i sindaci piemontesi stanno ricevendo una comunicazione da parte dell’assessore all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, Marco Protopapa con l’invito a divulgare il progetto regionale “Io Lavoro in agricoltura”.

L’assessore chiede ai primi cittadini piemontesi di farsi promotori dell’iniziativa, realizzata attraverso l’Agenzia Piemonte Lavoro e lanciata a fine aprile, che intende funzionare come servizio di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro per il mondo agricolo.

“E’ un’iniziativa della Regione Piemonte per sostenere le imprese del settore agricolo nel reclutamento di personale – sottolinea Protopapa – e al tempo stesso si offre un’opportunità di lavoro soprattutto in un momento dove le difficoltà economiche delle famiglie e la crisi del lavoro sono ancora più presenti nei nostri territori. Ritengo che i primi cittadini possano intercettare nel proprio comune le persone interessate a questo servizio”.

Sul portale web di matching on line www.iolavoro.org/agricoltura è possibile reperire tutte le informazioni utili sia per gli Enti e le aziende in cerca di mano d’opera, sia per chi intende proporre la propria candidatura.

Tutti i servizi offerti sono completamente gratuiti sia per le aziende sia per le persone in cerca d’impiego.

Con questo servizio la Regione Piemonte intende sostenere il comparto agricolo piemontese in un momento in cui le difficoltà economiche delle famiglie e la crisi del lavoro sono ancora più presenti.

La richiesta dell’assessore ai sindaci è quella di farsi intermdiari tra il livello regionale e quello locale, intercettando, ciascuno nel proprio comune, persone che possono essere interessate a questa iniziativa.