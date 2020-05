Internet e luce: le nuove offerte delle società di fornitura

Le offerte per la connessione internet oggi disponibili in Italia sono numerose. Si differenziano per vari particolari, tra cui la velocità di connessione, il costo mensile, la disponibilità di servizi particolari. Oggi anche alcune società di gestione della fornitura di luce e gas propongono offerte per la connessione a internet. Come avviene ad esempio con l’offerta Iren Casa Online Linkem. Si tratta di proposte particolarmente allettanti, anche perché consentono di pagare energia elettrica e connessione a internet con una sola bolletta; inoltre si possono ottenere interessanti sconti.

Come scegliere la connessione a internet

La questione è poi sempre questa: quali sono le caratteristiche più interessanti di una connessione a internet? Per molti il prezzo mensile è una delle voci principali, anche perché osservando le varie proposte disponibili nel nostro Paese si tratta di cifre che differiscono ampiamente le une dalle altre. C’è però chi da casa ama giocare online, utilizzare servizi in streaming, collegare numerosi dispositivi contemporaneamente. In questi casi è fondamentale verificare anche la banda disponibile e la velocità di upload e di download. Sono peculiarità della connessione alla rete indicate in tutte le offerte, che è molto importante conoscere.

Solo per i clienti?

Leggere una proposta commerciale da parte di un’azienda che si occupa della fornitura di luce e gas pone subito un dubbio importante: questa offerta sarà rivolta esclusivamente ai clienti che si riforniscono anche di energia elettrica o gas? Dipende dalla singola compagnia di fornitura; alcune infatti propongono la connessione alla rete esclusivamente con la fornitura di energia elettrica, ad esempio. Altre invece offrono la connessione a qualsiasi tipologia di cliente. È però da notare che in molti casi la convenienza maggiore si ottiene proprio nel momento in cui si chiude un contratto cumulativo, che comprende più forniture insieme a internet. Infatti proprio in questo modo si possono ottenere maggiori sconti; ad esempio ci sono compagnie che propongono uno sconto sulla bolletta dell’energia elettrica ai clienti che attivano anche la connessione alla rete. Del resto avviene lo stesso con luce e gas: molte compagnie di fornitura favoriscono i clienti che attivano entrambe le forniture.

I vantaggi di questo genere di proposte

Come dicevamo, prima di valutare il costo di una connessione a internet è importante considerare anche le caratteristiche essenziali. Le offerte più interessanti sono quelle con una tariffazione flat: si può utilizzare la rete come e quando lo si desidera, senza modificare il costo dell’abbonamento mensile. L’attivazione e l’installazione del router dovrebbero essere gratuite, o comunque proposte a prezzi minimi. Ogni offerta differisce dalle altre, è necessario che il cliente verifichi tutte le voci della proposta, compreso ad esempio l’eventuale costo mensile da pagare per il router, o per la possibilità di contattare l’assistenza clienti senza attese eccessive. In molti casi questi costi sono indicati alla fine dell’offerta, in modo che non tutti i clienti leggano l’eventuale aumento di spesa. Alcune compagnie prevedono anche contratti annuali, con penali o costi aggiuntivi nel caso in cui si decida di cambiare gestore.

