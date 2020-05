Insieme per Canelli lancia l’iniziativa: “La cassetta degli Artigiani”

Riceviamo e pubblichiamo.

“Il mio rubinetto perde…”, “E’ bruciato il salvavita”. Fin qui tutto facile: con idraulico e elettricista si risolve tutto. Ma se “Ho una tapparella bloccata”, “Devo isolare un ambiente”, “La porta raschia”, “Ho spaccato questo giunto di metallo: chi lo salda?”… diventa più complesso.

Quante volte ci capita di avere bisogno di un “Artigiano per i piccoli lavori” e non sappiamo a chi rivolgerci? Non siamo tutti canellesi da generazioni da conoscere i vari artigiani storici, ma le giovani famiglie o chi si trasferisce per lavoro possono trovarsi in difficoltà. E poi ci sono i giovani artigiani che hanno bisogno di trovare il loro spazio,…

Ancor di più in questo periodo di contatti difficoltosi. E non è un problema solo di oggi: tutti possiamo averne bisogno.

Come già in passato, quando ci siamo interessati di sostenere i Commercianti per incentivare il Servizio di consegna a domicilio con una raccolta dati, così ora proponiamo agli Artigiani canellesi di rispondere ad una semplice domanda: “Ci dici che cosa sai/puoi fare e come può contattarti un cliente?”

L’idea è di fare un elenco degli Artigiani canellesi e delle loro attività e quindi consegnarlo al Comune, che potrebbe integrare le pagine a sostegno delle attività del Territorio.

Le Aziende di costruzioni o gli Amministratori di Condominio hanno ovviamente ampie conoscenze sul campo e certamente gli Artigiani che scelgono di “fare i lavori grossi” non sono interessati a questo tipo di proposta.

Ma crediamo che ci siano tanti Professionisti che, in questo periodo di crisi, potrebbero invece trovare giovamento da un’iniziativa del genere.

Noi proviamo a lanciare la proposta: se vi sarà qualcuno interessato si potranno costruire delle specie di Pagine Gialle Canellesi in modo che, ad ogni tipo di necessità, corrisponda una serie di Artigiani disponibili.

Basta compilare il modulo e inviarlo a: E-mail: insiemepercanelli@gmail.com oppure Whatsapp 370 1519039

Cognome, Nome, Indirizzo, Telefono o altri contatti

Attività svolte (in maniera molto semplice, ma completa, del tipo: aggiusto questo, sistemo quest’altro,…)





Se raggiungeremo un certo numero di adesioni si potrà fare non una piccola cassetta degli attrezzi, ma molto di più: “La cassetta degli Artigiani!”