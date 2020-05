Indetto dall’Asl CN2 Alba Bra un concorso pubblico per un posto di Operatore Tecnico Specializzato – Elettricista

L’Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba Bra ha indetto un concorso pubblico per un posto di Operatore Tecnico Specializzato – Elettricista Cat BS da assegnare alla S.C. Servizi Tecnici.

Il bando del concorso (clicca QUI per scaricarlo) è stato pubblicato sull’Albo Pretorio dell’ASL CN2 in data 25 maggio, di seguito i requisiti richiesti per partecipare al concorso:

Requisiti generali e specifici di ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici previsti dal D.P.R. 27.03.2001 n.220.

Requisiti generali

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema delle categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio;

Requisiti specifici

a) Diploma di Istruzione Secondaria di I Grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;

b) cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private;

c) possesso di specifico attestato di qualifica professionale di durata triennale di elettricista o equipollente;

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver 639/25/05/2020 – DETERMINAZIONE – Allegato Utente 1 (A01) conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

Le modalità della presentazione della domanda e la documentazione da allegare si possono consultare sul bando di concorso sopra allegato