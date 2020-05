Incendio nei pressi della tangenziale di Asti, disagi per la viabilità

Un incendio di sterpaglie sta provocando un rallentamento del traffico, per fortuna ridotto, sulla tangenziale di Asti.

All’altezza di località Boana, in direzione Asti, poco prima dell’uscita per Corso Savona una colonna di fumo si è alzata provocata dall’incendio di sterpaglie che si è sviluppato all’esterno della carreggiata, il tutto è accaduto pochi minuti fa (ore 10.35)

Sul posto è intervenuta subito una pattuglia della Guardia di Finanza che, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, ha gestito la viabilità; la strada non è stata chiusa, ma si viaggia sulla corsia di sorpasso, per cui è raccomandato di rallentare e transitare in quel tratto con prudenza.

Sono in azione i Vigili del Fuoco per lo spegnimento dell’incendio.