Incarico di prestigio per Paolo Pisani, primario di otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Asti

L’Asl di Asti informa con orgoglio che al prof. Paolo Pisani, primario del reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti, è stato assegnato il prestigioso incarico di realizzare e produrre la relazione ufficiale del 107° congresso nazionale della Società italiana di Otorinolaringoiatria (SIO) che si terrà, con appuntamento in rete telematica, il prossimo 27 maggio. L’incarico è ancora più significativo in quanto negli ultimi 40 anni, per la prima volta, questo “onore e onere” viene attribuito ad un primario ospedaliero piemontese.

La SIO è la società scientifica che rappresenta tutti gli otorini italiani dal 1891. Scopi prioritari sono la ricerca e l’aggiornamento scientifico. Con i suoi 129 anni di storia, la SIO è una delle società scientifiche più autorevoli nel panorama medico italiano ed ha sede in Roma.

Titolo della relazione ufficiale è “La malattia metastatica in oncologia della testa e del collo”.

Nella relazione vengono illustrate tutte le più recenti acquisizioni per la diagnosi e la terapia delle metastasi a distanza dei tumori della testa e del collo.

Oggi, nonostante gli importanti risultati ottenuti nel trattamento dei tumori della testa e del collo, la mortalità resta ancora elevata a causa della possibile comparsa di metastasi a distanza. Recenti evidenze hanno dimostrato la possibilità di “cronicizzare” la malattia e, in alcuni casi specifici, di ottenere remissioni di lungo periodo.

Grazie alla preziosa collaborazione di studiosi nazionali ed internazionali che hanno contribuito alla realizzazione di questa relazione, le tematiche spaziano dalla epidemiologia e cliniche di base, al ruolo della diagnostica per immagini e alla ricerca traslazionale, per arrivare alle più recenti acquisizioni in tema di trattamenti radianti, chemioterapia ed immunoterapia. Uno spazio di rilievo viene dato alla presentazione delle nuove tecnologie in grado di rivoluzionare il mondo dei trattamenti oncologici, quali la nanomedicina e la teranostica.

“L’attribuzione di tale incarico – ha detto Paolo Pisani – è per me un onore che viene a coronare un impegno ultratrentennale nel campo dell’oncologia della testa e del collo, iniziato nei primi anni ’80 a Milano presso la clinica universitaria di otorinolaringoiatria e presso l’Istituto dei Tumori. Il mio impegno professionale è continuato con il prof. Franco Pia a Novara per oltre 10 anni e ad Asti come primario otorino dal 1998. A livello regionale dal 2016 rivesto il ruolo di coordinatore del gruppo di studio dei tumori della testa e del collo nell’ambito della rete oncologica della Regione Piemonte”.