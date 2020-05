Il Parco Paleontologico Astigiano rilascia il titolo per la raccolta funghi 2020 valido su tutto il territorio regionale.

L’importo da versare è:

-€ 30,00 per il titolo annuale

-€ 60,00 per il titolo biennale

-€ 90,00 per il titolo triennale

Le possibilità di effettuare il versamento sono:

– bonifico bancario IBAN IT68J0608510316000000007772 intestato a ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO

La ricevuta di versamento del contributo deve evidenziare le generalità e il luogo di residenza del raccoglitore, nonché luogo e data di nascita e riportare la causale: “LR 24/2007 titolo raccolta funghi anno 2020”

– in contanti presso il Parco Paleontologico (corso Alfieri 381 ASTI) attendendo il proprio turno al di fuori dell’ufficio muniti di mascherina. Le somme ricavate saranno utilizzate per la tutela delle aree protette astigiane!

Per chi volesse prenotare l’appuntamento può telefonare allo 0141.592091 o scrivere una mail a enteparchi@parchiastigiani.it.