Il Liceo Vercelli di Asti non si ferma: l’attività di Orientamento in uscita prosegue online

Nonostante la situazione emergenziale, il Liceo Vercelli, accanto alla Didattica a Distanza, continua nella sua consueta attività di Orientamento per gli allievi delle classi quinte, in vista del loro prossimo futuro universitario: “anzi la collaborazione online offerta dai diversi atenei ha arricchito le attività di formazione e di scambio” commentano dall’Istituto.

Prima della sospensione delle attività didattiche in presenza, il Liceo aveva già partecipato al salone organizzato da Astiss, alle iniziative promosse della Regione Piemonte ed a scuola erano già stati realizzati numerosi incontri con referenti delle Università per la presentazione agli studenti delle diverse proposte formative; la collaborazione ormai consolidata con il Politecnico di Torino ha visto l’alternarsi di lezioni presso il Poli e nelle aule del Vercelli, con il test finale a febbraio, sostenuto dai ragazzi nell’ateneo torinese, con tanto di monitoraggio dei risultati. Anche il corso specifico in vista dei test d’ingresso delle facoltà sanitarie, aveva avuto regolare inizio ed è poi continuato online.

A fare la differenza, quest’anno sono state le molteplici attività, soprattutto di carattere scientifico, proposte online dai diversi atenei con cui il nostro Liceo collabora da anni: Politecnico, Università di Torino, Genova, Bologna, Pavia, Parma, oltre a Bocconi di Milano e Normale di Pisa.

“In particolare – spiegano in una nota stampa del Liceo – il nostro Istituto ha risposto con particolare interesse alle proposte della Scuola Normale di Pisa, inserite nel progetto ‘La Normale va a scuola’, grazie al quale docenti, ricercatori e ricercatrici dell’università pisana hanno offerto la loro disponibilità a tenere lezioni a distanza nelle classi “virtuali” del Vercelli su argomenti e approfondimenti disciplinari. Attualmente gli studenti stanno seguendo lezioni di Matematica, Fisica, Meccanica Quantistica, Italiano, Latino, Biologia, Scienze, Storia e Filosofia.

Si ringraziano inoltre i molti ex allievi del liceo, oggi studenti universitari presso diverse facoltà pubbliche e private, per l’appassionato contributo, prima in presenza e poi online, dato agli attuali diplomandi, per orientarli nelle scelte e nella preparazione ai test di ingresso.”