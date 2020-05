Il Gruppo Basf dona al Comune di Villanova 500 litri di disinfettante per ambienti

Oggi e il 22 aprile 2020, il gruppo Basf, con sede a Villanova d’Asti, ha consegnato al Sindaco di Villanova Christian Giordano, rispettivamente, 60 e 40 tanichette, per un totale di 100 da 5 lt (500 litri totali), di disinfettante da distribuire ad alcune associazioni, alla Casa di riposo, alla parrocchia di Villanova D’Asti, alla Casa del Pellegrino ed al Comune di Villanova d’Asti, con l’obiettivo di purificare ambienti dove il passaggio e la permanenza di una molteplicità di persone richiede una sanificazione costante.

L’Amministrazione Comunale ringrazia sentitamente per l’attenzione ancora una volta dimostrata dal Gruppo Basf, nelle vesti, in primis dell’Ingegner Mauro Gavi, in questi momenti di difficoltà e la signora Fissore, referente delle relazioni aziendali con l’esterno, per la puntuale ed attenta collaborazione sviluppata in tutti questi anni.