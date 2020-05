Il Castello di Govone partecipa all’iniziativa “Biglietto sospeso”

Anche il Castello Reale di Govone ha aderito a #BigliettoSospeso, l’iniziativa di Meetcultura in collaborazione con Cultura Italiae che permette, a chi lo desidera, di sostenere i luoghi di cultura del nostro magnifico Paese.

L’obiettivo è quello di mettere in rete la cultura attraverso i luoghi e i professionisti che in queste ultime settimane hanno dovuto sospendere le attività, restando senza sostegni economici.

L’iniziativa inoltre vuole supportare il mondo della cultura, riportando virtualmente il pubblico nei musei, nei teatri e ovunque si faccia cultura. Per questo settore è un’occasione per farsi ascoltare e un’opportunità per ricevere un aiuto concreto.

Biglietto sospeso è un normale biglietto di ingresso da €5 che non dà accesso ai luoghi, ma va a supporto degli enti e dei professionisti per proseguire le attività una volta che l’emergenza sarà finita.

Chi donerà uno o più biglietti sospesi avrà diritto ad altrettanti ingressi con validità di 12 mesi dalla data della donazione. Inoltre, ogni 5 biglietti donati si avrà in omaggio un ulteriore biglietto di ingresso al Castello con validità di 12 mesi dalla data della donazione.

Per sostenere l’iniziativa si può donare l’equivalente di uno o più Biglietti Sospesi tramite bonifico bancario a:

– Associazione Govone Residenza Sabauda

– IBAN: IT04M0853047670000040195127.