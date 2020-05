I sindacati del comparto idraulico forestale: “I cantieri stanno ripartendo, un percorso a tappe che restituisce al settore una ruolo strategico”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa comunicato stampa congiunto delle Segreterie Regionali FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL.

In data 19 maggio 2020, attraverso lo strumento della videoconferenza si è svolto un incontro tra le Organizzazioni Sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL e la Regione Piemonte nelle persone dell’assessore Marco Gabusi e la dott.sa Maria Gambino.

All’ordine del giorno della riunione la situazione relativa ai lavoratori del comparto idraulico forestale.

Era ormai da tempo che si stava affrontando la tematica relativa alla ripartenza dei cantieri e la conseguente assunzione dei lavoratori stagionali che ogni anno operano in questo settore.

A tal proposito la Regione ha confermato che tutti i protocolli su salute e sicurezza sono stati predisposti così come previsto dal DPCM governativo e che tutti i DPI sono già stati distribuiti nei vari magazzini allocati sul territorio regionale; pertanto i cantieri stanno gradualmente ripartendo.

In questi giorni si stanno effettuando le visite mediche di tutti i lavoratori stagionali, le ultime sono previste per il 21 di maggio, dopodiché, una volta ricevuti i certuficati di idoneità, si procederà alle assunzioni che presumibilmente avverranno all’inizio di giugno.

Nel rispetto di quanto previsto dall’accordo sindacale regionale l’assessore ha altresì confermato l’impegno a procedere con la stabilizzazione di un congruo numero di lavoratori attualmente in forza a tempo determinato.

Un percorso a tappe che va necessariamente implementato, che avremmo voluto più celere e puntuale, ma che, se confermato nei fatti, restituisce al settore una ruolo strategico e centrale.

Un segnale concreto a dimostrare che la Regione intende proseguire a supportare un settore per noi indispensabile e di fondamentale importanza per la tutela dell’ambiente e del territorio piemontese.

Le Segreterie Regionali FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL