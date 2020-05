Hastafisio riparte per una fase 2 all’insegna della salute in massima sicurezza

È iniziata la Fase 2 anche in Hastafisio, il Centro di Fisioterapia e Medicina Sportiva di via Sanguanini 21 ad Asti.

Per garantire la sicurezza di tutti, pazienti, personale e medici, sono state adottate rigorosamente tutte le misure anticontagio previste da decreti governativi, dal Ministero della Salute, dell’Istituto Superiori della Sanità e dai protocolli del settore, sotto l’attenta verifica del quattro Covid Manager, la dott.ssa Elisabetta Bovio, direttrice sanitaria del Centro, e di Cristina Brunelli, Marco Bergamo e Roberto Manzoni, amministratori ed anime storiche di Hastafisio.

Dopo 40 giorni di responsabile chiusura, la struttura ha riaperto nella seconda metà di aprile, arrivando attualmente a regime con tutti gli ambulatori per poter nuovamente seguire da vicino i suoi pazienti. Tra le varie attività, sono ripartite anche le visite per l’idoneità sportiva, anche queste adattate alla situazione contingente, per permettere agli sportivi di ripartire certificando il proprio stato di salute.

A breve ripartirà anche l’idrokinesiterapia in piscina, per poter riprendere a seguire tutti i pazienti che vorranno ricominciare le terapie e per chi vorrà rivolgersi in seguito ad eventuali problemi insorti durante la quarantena. Per riprendere anche quest’ultima attività lo staff si sta adeguando, adattando gli spazi e le procedure a quanto previsto nel protocollo di sicurezza per l’accesso nelle piscine terapeutiche-riabilitative elaborato dalle associazioni di categoria.

Abbiamo detto, 40 giorni di “responsabile chiusura” non a caso: infatti, nonostante potesse riaprire come codice ATECO, già dopo il DPCM del 22 marzo, la direzione dei Hastafisio ha scelto di attendere la riapertura affinché fossero eseguiti sostanziali lavori strutturali e organizzativi di adeguamento alle norme previste per tutelare la salute dei propri pazienti. Per fare questo, è stata effettuata la riorganizzazione di tutti gli spazi, garantendo il distanziamento sociale in ogni attività, e revisionando anche l’accesso alla struttura e la sua fruizione.

Prima di tutto, si potrà accedere solo dopo un contatto telefonico, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 allo 0141-594455, durante il quale sarà effettuato un pre-Triage per accertare eventuali controindicazioni e soprattutto programmare le agende di medici e fisioterapisti affinché venga garantito il distanziamento sociale. Una volta concordato l’appuntamento, si potrà accedere alla struttura dopo essere passati da un apposito punto triage vero e proprio, dove verrà misurata la temperatura e saranno controllati i dispositivi di protezione del paziente, affinché siano tutti adeguati a garantire la sicurezza non solo dell’utente stesso, ma anche in tutela di medici e dello staff.

Per ottimizzare le prestazioni, per il primo ingresso in Hastafisio è necessario, se possibile, stampare a casa i moduli anagrafici e di anamnesi ed arrivare nel centro di Via Sanguanini 21 con la documentazione già compilata.

La grande famiglia di Hastafisio è tornata dunque in campo in modo attivo, con la sua grande professionalità nonostante l’emergenza sanitaria a cui si sta facendo fronte, dopo un periodo in cui si è spesa quotidianamente sul web per combattere la disinformazione e lavorare anche a distanza, restando sempre uniti. E sono stati tanti i pazienti che sono già tornati in Hastafisio, per rimettere in sesto situazioni di salute che la quarantena ha complicato.

Dopo il lungo periodo di quarantena, si può dunque ricominciare a prendersi cura della propria salute attraverso il movimento e la fisioterapia, per guardare avanti con fiducia, insieme ad Hastafisio.

Per tutte le informazioni: www.hastafisio.it