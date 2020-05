Guariti Covid-19, proseguono gli inviti a donare il plasma

L’ASL TO 5, azienda ospedaliera di riferimento di diversi Comuni del Nord Astigiano, invita tutti i cittadini guariti dall’infezione da SARS – Cov2 a donare plasma.

Per essere donatori bisogna aver avuto una pregressa infezione COVID-19 documentata con tampone naso faringeo positivo, l’assenza di sintomi da almeno 14 giorni e la guarigione documentata con 2 tamponi negativi.

Questi i principali criteri di idoneità alla donazione di plasma:

-Maschi mai trasfusi e femmine mai state in gravidanza e mai trasfuse

-Età 18-60 anni

-Peso > 50 kg

-Assenza di diabete insulino-dipendente

-Assenza di epatopatia nota B o C (né convivenza con persone HBV o HCV pos)

-Non assunzione di antiepilettici, tranquillanti maggiori, antiaritmici, anticoagulanti

-Assenza di malattie autoimmuni di tipo sistemico (es: lupus)

ssenza di cardiopatia ischemica, aritmie gravi

E’ possibile donare presso i seguenti centri, previo contatto ai seguenti numeri

Banca del sangue ospedale Molinette – 011. 6334101 – 011. 6334099

Ospedale Infantile Regina Margherita – 011. 3134995 – 011. 3134994

Asl Città di Torino (ospedale Maria Vittoria) – 011.4393205 – 011.4393201

Ospedale San Luigi Orbassano – 011.9026036 – 011.9026694

Asl TO3 (Ospedale Pinerolo) – 0121. 233226

AO Santa Croce e Carle CN – 0171. 642534

Asl CN1 (Ospedale Mondovì) – 0174 – 677183 – 0174. 677184

Asl CN1 (Ospedale Savigliano) – 0172 – 719918

Ospedale Cardinal Massaia AT – 0141. 485401 – 0141. 485405