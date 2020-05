Guardia di Finanza: il LGT.CS Roberto Mocco nuovo Comandante della Tenenza di Nizza Monferrato

Passaggio di consegne alla Tenenza della Guardia di Finanza di Nizza Monferrato tra il S.Ten. Pietro Accardi trasferito al Nucleo P.E.F. di Torino ed il Lgt.CS Roberto Mocco.

Il S.Ten. Pietro Accardi, al termine del corso di formazione presso l’Accademia con la nomina ad ufficiale è stato trasferito a Torino presso il Nucleo Polizia Economico Finanziaria ove rivestirà l’incarico di Comandante di Sezione del Gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi.

Il Lgt.CS Roberto Mocco già in forza alla Tenenza, si è arruolato nel Corpo dal 1984, ha prestato servizio all’allora Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Milano e al Nucleo di Asti, successivamente ha retto il comando della Brigata di Canelli fino a giugno 2013, è laureato in scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione.

È insignito della croce di benemerenza per il soccorso di popolazioni colpite da pubbliche calamità, d’oro al merito di lungo comando, della medaglia mauriziana e la carica di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica.