Gruppo Gino Auto Spa, in diretta su Facebook: “Scaldiamo i motori per ritornare a guidare”

Il General Manager di “Gino Auto Spa” Alessandro Gino sarà in diretta Facebook sulla pagina del gruppo oggi pomeriggio dalle 15 alle 16 per illustrare le modalità di riapertura a partire da lunedì dei suoi saloni in Liguria, Piemonte, Toscana e quello di Milano.

“Scaldiamo i motiori per ritornare a guidare” è il titolo della diretta. Gino illustrerà, in particolare, il protocollo denominato “Gino Stay Safe“, elaborato allo scopo di tutelare dipendenti e clienti.