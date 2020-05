“Grazie ai lavoratori del servizio idrico, ma sono triplicate le bollette scadute e non pagate”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Presidente dell’Ambito Astigiano Monferrato, Prof. Vincenzo Gerbi.

In questo lungo e drammatico periodo di emergenza sanitaria il nostro pensiero riconoscente va prima di tutto agli operatori sanitari, ma la gratitudine e l’apprezzamento vanno anche a tutti gli operatori della catena produttiva e distributiva che consentono di approvvigionarci di cibo, medicinali e altri generi di consumo considerati indispensabili per mantenerci in salute fisica e mentale.

Vorrei ricordare ora una categoria di operatori che sta dietro le quinte, ma che in questo periodo non ha smesso di lavorare neanche un giorno, anzi ha dovuto alzare la soglia dell’attenzione per far si che il servizio non s’interrompesse: parlo del servizio idrico. Una pattuglia non grande, ma di elevatissima professionalità, che ha continuato a gestire la rete idrica e fognaria e gli impianti di depurazione, consci di non poter abbandonare il loro posto di controllo o di pronto intervento. Siamo ben abituati nel nostro territorio a godere di un servizio che garantisce abbondanza (ormai anche nelle estati infuocate e senza piogge) e qualità elevata dell’acqua, e ci dimentichiamo che per garantire questo ci sono voluti investimenti, idee, lavoro. Un grazie quindi ai gestori del servizio idrico integrato e alle loro maestranze per continuare in silenzio a lavorare con impegno e dedizione.

A seguito di un confronto con tali aziende emergono, in particolar modo per alcune zone, dati preoccupanti circa la quantità significativa delle bollette dell’acqua scadute e non pagate, con valori più che triplicati rispetto all’anno precedente. E tale situazione se non rientrerà su standard normali può andare a pregiudicare l’equilibrio economico finanziario dei Gestori non consentendo agli stessi di realizzare gli investimenti di ammodernamento degli impianti, di acquedotto ma anche di fognatura e depurazione, così importanti per il nostro territorio.

Speriamo pertanto che l’Utenza, pur nelle difficoltà economiche che stiamo attraversando, non metta in fondo alla scala delle priorità il pagamento delle bollette dell’acqua, perché i gestori sono aziende del nostro territorio che ci assicurano l’uso un bene indispensabile, anche se poco appariscente.

Il Presidente dell’Ente d’Ambito Astigiano Monferrato

Prof. Vincenzo Gerbi