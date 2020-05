“Grazie ai Comitati Palio per averci reso orgogliosi di essere astigiani”

Riceviamo e pubblichiamo

Egregi Rettori

Spettabili Comitati Palio

Nei giorni scorsi i nostri concittadini, grazie al vostro encomiabile impegno, hanno ricevuto le mascherine offerte dalla Regione Piemonte.

Lodevole il capillare lavoro di distribuzione che avete svolto, tra l’altro, in un tempo decisamente ristretto.

Indipendentemente dai vostri colori, vi unisce un’ardente passione e, soprattutto, lo spirito di appartenenza ad un’unica comunità.

Il palio, a nostro modesto avviso, è il cuore pulsante di questa Città, i Borghi e i Rioni ne sono le arterie.

A chi, in passato, ha osato sminuire il vostro ruolo, oggi, con fierezza, rispondiamo, a voce alta e in una catena d’unione, che non esiste nulla di più nobile che servire il bene pubblico al di sopra di ogni interesse.

A voi, quindi, il nostro reverente ringraziamento per averci reso orgogliosi di essere astigiani.

Con stima, riconoscenza e affetto.

𝐼 𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔𝑖𝑎𝑛𝑖