Gravi carenze in materia di sicurezza del lavoro: sequestrato un cantiere edile ad Asti

Nella mattinata di ieri i Carabinieri Forestali, insieme a funzionari del servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPreSAL) dell’ASL di Asti ed a militari del Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Asti, hanno posto sotto sequestro un cantiere edile in corso Venezia.

Già dal mese di marzo il personale dello SPreSAL aveva riscontrato che si stava procedendo a lavori di ristrutturazione di un edificio, di proprietà di un astigiano, in condizioni di insicurezza. In particolare, alcuni lavoratori erano impegnati in operazioni di rifacimento del tetto dell’edificio in assenza di precauzioni idonee a prevenirne la caduta. A ridosso dell’edificio erano installati dei ponteggi solo “artigianali”, gravemente insufficienti sia per dimensioni che per tipologia a garantire un lavoro in sicurezza.

Il personale dello SPreSAL aveva sospeso i lavori, che non avrebbero dovuto riprendere se non ad avvenuto adeguamento del cantiere.

L’accesso congiunto di ieri ha invece rivelato che i lavori proseguivano in condizioni di rischio. Un lavoratore è stato trovato al lavoro sul tetto privo di qualsiasi dispositivo di protezione. Anche le attrezzature di cantiere non sono risultate più sicure rispetto alla prima ispezione: ponteggi rudimentali e limitati, accesso al tetto mediante semplici scale appoggiate alla facciata, assenza di idoneo impianto elettrico da cantiere. L’uomo che lavorava sul tetto ha tentato la fuga lanciandosi direttamente in strada e rischiando la propria incolumità; già noto ai militari, è stato fatto tornare sul posto e immediatamente identificato, risultando lavoratore irregolare.

Preso atto del perdurare delle condizioni di rischio nonostante i provvedimenti già presi, si è proceduto a sequestrare il cantiere, inclusa una betoniera in pessime condizioni di manutenzione, denunciando il proprietario dell’immobile, committente dei lavori, per violazioni in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.