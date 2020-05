Giovane studente di Refrancore vince il concorso “Un Cuore rap” 2020

Nicolò Cataldo della scuola media Maggiore Vergano di Refrancore con il brano “Donare per davvero” e Silvia Guerra del liceo Classico Govone di Alba con il brano “Non ho meritato tutto questo”, sono i vincitori della IV edizione del concorso rivolto agli studenti delle classi medie e superiori delle scuole piemontesi “Un Cuore rap”. Anche quest’anno sono circa un centinaio i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al bando, presentando una loro canzone, inedita per testo e per musica, accompagnata da un video amatoriale.

Per Nicolò si tratta di una conferma perchè era già stato lui a vincere nell’edizione 2019 e si era esibito durante “La partita del cuore” (nella foto, del Consiglio Regionale del Piemonte, per saperne di più clicca qui).

Un esercizio di stile e personalità con un solo obbligo: il testo della canzone doveva contenere alcune parole chiave come “solidarietà”, “sport”, “benessere”, “donare” e “partita del cuore”.I video, valutati da una giuria presieduta da un funzionario regionale e composta dal regista e autore Giulio Graglia e da Paolo Vallesi, Oscar Gianmarinaro e dal rapper Moreno per la Nazionale italiana Cantanti, da sempre impegnata nella Partita del Cuore, sono stati valutati per la coerenza delle parole usate nel testo; l’ originalità e l’ impatto emotivo.

“Complimenti ai vincitori del concorso- dichiara il presidente del Consiglio regionale Stefano Allsasia – ci auguriamo di poterli incontrare presto di persona non appena ci saranno le condizioni, per congratularci per l’impegno, la serietà e la passione dimostrata. È compito della politica e delle istituzioni investire sui giovani e sul loro talento, credo quindi che sia stato giusto riconoscere il lavoro svolto soprattutto in un momento in cui diventa indispensabile, per un graduale ritorno alla normalità e alla serenità, far leva proprio sull’entusiasmo, il sorriso e la capacità di guardare al futuro”.

“Sono sempre più intensi e consolidati i rapporti tra la Nazionale Cantanti e il Consiglio regionale del Piemonte, una collaborazione ormai giunta al quarto anno con l’edizione 2020 del concorso Un Cuore Rap – precisa la Nazionale italiana Cantanti – Sperando di poter realizzare entro la fine del 2020 la Partita del Cuore e non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, sarà cura della Nazionale Cantanti organizzare un degna premiazione per i ragazzi vincitori di quest’anno affinché possano ricevere il giusto riconoscimento per l’impegno dimostrato”.